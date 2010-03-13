Смотри, как бесплатно скачать роботов
Советник "MAUS" - эксперт для MetaTrader 4
- 5419
- Опубликован:
- Обновлен:
Описание:
Открывает ордер BUY,если цена уходит идет вниз на расстояние больше otstup и цена пересекает МА снизу вверх, открывает еще BUY и наоборот.
Есть трал, закрытие по приросту средств и увеличение лота. (работает только в одиночку иначе если есть другие ордера ставить нельзя)
EUR/USD M5 2009.07.30-2009.12.02 прибыльность-2.32 просадка-35.35% настройки по умолчанию.
