Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ТраП - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5492
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Описание:
Советник открывает две позиции в разные стороны,затем когда цена уходит на расстояние отступ, начинает работать трал у прибыльной позиции,
когда цена разворачивается, срабатывает стоп у прибыльной, открывает еще две позиции в разные стороны.
Если что не так, сильно не бейте. Советник пока сырой, на демо (про реал пока только шепотом) может неадекватно открыть ордера (это исправимо) Для тестера подойдет.
Придумал сам клянусь. Думаю может попробовать вместо трала индикаторы?
Уверен советник можно улучшить.
Картинка:
За полгода. Настройки по умолчанию. Оптимизацию не проводил (клянусь второй раз)
Утираю слезы.
Скрипт для снятия скриншотов со всей истории доступной на графикеMarketInfo
Индикатор который отображает, спред, плечо, стоплевел, и разницу между локальным времени и временем брокера.
Аналитический модуль. Сигналы генерирует в точках изменения знака суммы скоростей МА. Работает совместно со Speed_MA.Мультивалютный советник на основе кластерного индикатора (третья версия)
Мультивалютный советник на основе кластерного индикатора (третья версия)