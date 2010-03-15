CodeBaseРазделы
Accumulation/Distribution - индикатор для MetaTrader 4

Ivan Kornilov
В основу индикатора заложена формула: Price Change = (Close - Open)/(High - Low)

В итоге получаться канал значений по которому строиться ма - MAperiod1. Вторая ма - MAperiod2 сигнальная строится по перовой.






Мои контакты:

skype: excelf



