Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
chann123 - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 10491
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Ingrit 8
Свечной советникEMA, Laguerre, CCI.
Советник основанный на 3-х индикаторах: EMA, Laguerre, CCI.
Blue_Dream
Программа является не советником, а скорее движком советника, который в сочетании с индикаторами является мощным и легко перенастраиваемым комплексом.Speed_MA
Индикатор определяет скорости MA5(жёлтая линия), MA15(зелёная линия), MA60(голубая линия) в процентах.