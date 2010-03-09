CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

chann123 - индикатор для MetaTrader 4

[Deleted]
Просмотров:
10491
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор рисует каналы.


extern int sizer = 88;

дней=22*месяцев=12/3=88;

88=22*4=мне_нравится;

#1=88*1/2;

#2=88*2/3;

#3=88*3;

Ingrit 8 Ingrit 8

Свечной советник

EMA, Laguerre, CCI. EMA, Laguerre, CCI.

Советник основанный на 3-х индикаторах: EMA, Laguerre, CCI.

Blue_Dream Blue_Dream

Программа является не советником, а скорее движком советника, который в сочетании с индикаторами является мощным и легко перенастраиваемым комплексом.

Speed_MA Speed_MA

Индикатор определяет скорости MA5(жёлтая линия), MA15(зелёная линия), MA60(голубая линия) в процентах.