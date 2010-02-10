Ставь лайки и следи за новостями
Перенос сделок из отчёта тестера на график - скрипт для MetaTrader 4
3014
Скрипт предназначен для переноса сделок из стандартного отчёта тестера МetaТrader 4 на график. Основная цель такого действия - изучение посторонних торговых систем.
Данный скрипт является продолжением темы, описанной здесь: Перенос сделок из отчёта тестера на график.
Теперь уберём привязку к билду:
1. Скопируем HTML таблицу в Excel
2. В столбце Символ (Item) меняем регистр с нижнего на верхний. Для этого потребуется установленная бесплатная программа Punto Switcher. Для изменение регистра выделяем столбец с символами и нажимаем сочитание [Alt]+[Pause/Break]. Должно получится так:
3. Файл сохраняем в формате csv в папку "files" (Например: "d:\MetaTrader\experts\files\StrategyTester.csv") .
4. Используем модифицированный скрипт fromCSV_OnGraph.mq4
