Скрипт предназначен для переноса сделок из стандартного отчёта тестера МetaТrader 4 на график. Основная цель такого действия - изучение посторонних торговых систем.

Данный скрипт является продолжением темы, описанной здесь: Перенос сделок из отчёта тестера на график.

Теперь уберём привязку к билду:



1. Скопируем HTML таблицу в Excel



2. В столбце Символ (Item) меняем регистр с нижнего на верхний. Для этого потребуется установленная бесплатная программа Punto Switcher. Для изменение регистра выделяем столбец с символами и нажимаем сочитание [Alt]+[Pause/Break]. Должно получится так:







3. Файл сохраняем в формате csv в папку "files" (Например: "d:\MetaTrader\experts\files\StrategyTester.csv") .



4. Используем модифицированный скрипт fromCSV_OnGraph.mq4









