Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Точки значений свечи - PointPrice - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5627
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Можно использовать с ценой отображаемой в виде линии.
size - размер
arrow - код формы:
square - квадратная
rhombus - ромб.
circle - круг.
123
СПАСИБО ХОСОДА!Стохастик, модулированный по амплитуде нормированной волатильностью.
Дает очищенные от шума и неадекватных характеру рынка движений сигналы.
Перенос сделок из отчёта тестера на график
Скрипт для переноса сделок из стандартного отчёта тестера МetaТrader 4 на график. Основная цель такого действия - изучение посторонних торговых систем.a_MA_vs_Fractal
Советник работает на основе фракталов и мувингов