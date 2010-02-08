CodeBaseРазделы
Индикаторы

Точки значений свечи - PointPrice - индикатор для MetaTrader 4

Roma
Просмотров:
5627
Опубликован:
Обновлен:
Можно использовать с ценой отображаемой в виде линии.



size - размер

arrow - код формы:

square - квадратная

rhombus - ромб.

circle - круг.


