Индикаторы

PivotPoints - индикатор для MetaTrader 4

Aleksejs Mihailovs
Просмотров:
7229
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP
Описание:

Отрисовывает линии Pivots от 1 дня до 3 лет, с указанием значений.

Входных параметров пять - количество отрисованных дней и толщина линий, цвет линий.

Отрисовка в динамическом режиме (линии будут увеличиваться к концу дня).

