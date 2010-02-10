Смотри, как бесплатно скачать роботов
PivotPoints - индикатор для MetaTrader 4
Описание:
Отрисовывает линии Pivots от 1 дня до 3 лет, с указанием значений.
Входных параметров пять - количество отрисованных дней и толщина линий, цвет линий.
Отрисовка в динамическом режиме (линии будут увеличиваться к концу дня).
