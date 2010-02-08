CodeBaseРазделы
Индикаторы

123 - индикатор для MetaTrader 4

[Deleted]
Просмотров:
19315
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
ПРОФЕССИОНАЛАМ И ТОЛЬКО! ТОЛЬКО ОНИ И ПОЙМУТ!

Стохастик, модулированный по амплитуде нормированной волатильностью. Стохастик, модулированный по амплитуде нормированной волатильностью.

Дает очищенные от шума и неадекватных характеру рынка движений сигналы.

