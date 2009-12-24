Смотри, как бесплатно скачать роботов
JS-FIBOFAN.V2 - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 12480
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Exp - StatusBar
Информационный индикатор. Максимум информации.Авто-Фибовеер
Фибовеер строится автоматически по индикатору ZigZag.
Last_Price
Если графику сопутствует второй со знаком # и смотреть на второй нет времени, то этот индикатор для вас.Советник из 10 строк "Неваляшка"
Советник просто открывает ордера в противоположную сторону после закрытии текущего ордера.