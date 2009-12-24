CodeBaseРазделы
Индикаторы

JS-FIBOFAN.V2 - индикатор для MetaTrader 4

JS_Sergey
Описание:

Фибовеер и фибо-уровни со смещением по индикатору ZigZag. Смещение задаётся переменной zz = 0; на последнем луче.

Параметры:

fibofan = true; // рисовать фибо-веер

fibour = false; // рисовать фибо-уровни

fon = false; // рисовать линии как фон.



