Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Safe Zone v2.0 Ultimate + Best MACD v2 Absolute - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 7558
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Описание:
как нам известно из прошлой версии
https://www.mql5.com/ru/code/9414
x=хай-лов
y=вычисляем среднее простое от х за медиан баров
z=находим максимум из средних простых за Мах баров
далее
Находим скользяшию среднию с периудом МАСАФЕ от цен ХАЙ и прибаляем Z
Находим скользяшию среднию с периудом МАСАФЕ от цен LOW и отнимаем Z
навеяно зоной безопасности по элдеру
Best MACD
Класические линии МАСД
Добавлена Рисовалка ОСМА
3 цветная индикация
расчет показаний по прайс клозе.
сигнальная -експотенциальная
Изменён порядок буферов МАСД линии сверху
+Рисовалка гистограммы от ХАЙ ту ЛОУ
Изменён баг по расчету осмы не через функцию iOSMA а через класическое вычитание
Добавлен множитель для ОСМЫ
и ещё некоторые мелкие недочеты в коде.
Индикатор по методу ТААЧ.Советник из 10 строк "Неваляшка"
Советник просто открывает ордера в противоположную сторону после закрытии текущего ордера.
Функция для преобразования координат (бар, время) в координаты (X, Y) окна в пикселях и наоборотsSymbolFind
Скрипт для поиска в обзоре рынка заданного символа