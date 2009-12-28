Описание:

как нам известно из прошлой версии



https://www.mql5.com/ru/code/9414



x=хай-лов



y=вычисляем среднее простое от х за медиан баров



z=находим максимум из средних простых за Мах баров



далее



Находим скользяшию среднию с периудом МАСАФЕ от цен ХАЙ и прибаляем Z

Находим скользяшию среднию с периудом МАСАФЕ от цен LOW и отнимаем Z









навеяно зоной безопасности по элдеру





Best MACD



Класические линии МАСД

Добавлена Рисовалка ОСМА

3 цветная индикация

расчет показаний по прайс клозе.

сигнальная -експотенциальная

Изменён порядок буферов МАСД линии сверху

+Рисовалка гистограммы от ХАЙ ту ЛОУ

Изменён баг по расчету осмы не через функцию iOSMA а через класическое вычитание

Добавлен множитель для ОСМЫ

и ещё некоторые мелкие недочеты в коде.









