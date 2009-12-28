CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Safe Zone v2.0 Ultimate + Best MACD v2 Absolute - индикатор для MetaTrader 4

Vasily
Просмотров:
7558
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Описание:

как нам известно из прошлой версии

https://www.mql5.com/ru/code/9414

x=хай-лов

y=вычисляем среднее простое от х за медиан баров

z=находим максимум из средних простых за Мах баров

далее

Находим скользяшию среднию с периудом МАСАФЕ от цен ХАЙ и прибаляем Z

Находим скользяшию среднию с периудом МАСАФЕ от цен LOW и отнимаем Z



навеяно зоной безопасности по элдеру


Best MACD

Класические линии МАСД

Добавлена Рисовалка ОСМА

3 цветная индикация

расчет показаний по прайс клозе.

сигнальная -експотенциальная

Изменён порядок буферов МАСД линии сверху

+Рисовалка гистограммы от ХАЙ ту ЛОУ

Изменён баг по расчету осмы не через функцию iOSMA а через класическое вычитание

Добавлен множитель для ОСМЫ

и ещё некоторые мелкие недочеты в коде.



ТААЧ. ТААЧ.

Индикатор по методу ТААЧ.

Советник из 10 строк "Неваляшка" Советник из 10 строк "Неваляшка"

Советник просто открывает ордера в противоположную сторону после закрытии текущего ордера.

sConvertCoords sConvertCoords

Функция для преобразования координат (бар, время) в координаты (X, Y) окна в пикселях и наоборот

sSymbolFind sSymbolFind

Скрипт для поиска в обзоре рынка заданного символа