ТААЧ. - индикатор для MetaTrader 4
Просмотров:
- 12944
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор для работы по методу ТААЧ.
Версия 2.0 от 27.12.2009
Добавлено: - построение каналов по методу ТААЧ.
Врсия 1.0. :
1. Отличие от ТААЧ: вместо каналов строятся Вилы Эндрюса.
2. Торговые сигналы:
покупка - пробой верхней линии нисходящих(синих) Вил Эндрюса.
продажа - пробой нижней линии восходящих(красных) Вил Эндрюса.
3. Обязательное условие - синие вилы направлены вниз, красные вилы направлены вверх.
4. Последние вилы отображаются сплошной линией, предпоследние - штриховой.
