CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

ТААЧ. - индикатор для MetaTrader 4

Максим
Просмотров:
12944
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор для работы по методу ТААЧ.

Версия 2.0 от 27.12.2009

Добавлено: - построение каналов по методу ТААЧ.


Врсия 1.0. :

1. Отличие от ТААЧ: вместо каналов строятся Вилы Эндрюса.

2. Торговые сигналы:

покупка - пробой верхней линии нисходящих(синих) Вил Эндрюса.

продажа - пробой нижней линии восходящих(красных) Вил Эндрюса.

3. Обязательное условие - синие вилы направлены вниз, красные вилы направлены вверх.

4. Последние вилы отображаются сплошной линией, предпоследние - штриховой.

Советник из 10 строк "Неваляшка" Советник из 10 строк "Неваляшка"

Советник просто открывает ордера в противоположную сторону после закрытии текущего ордера.

Last_Price Last_Price

Если графику сопутствует второй со знаком # и смотреть на второй нет времени, то этот индикатор для вас.

Safe Zone v2.0 Ultimate + Best MACD v2 Absolute Safe Zone v2.0 Ultimate + Best MACD v2 Absolute

Зона безопасности улучшенный алгоритм + Best MACD final update

sConvertCoords sConvertCoords

Функция для преобразования координат (бар, время) в координаты (X, Y) окна в пикселях и наоборот