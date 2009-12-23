CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Авто-Фибовеер - индикатор для MetaTrader 4

JS_Sergey
Просмотров:
6644
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Фибовеер строится трендовыми линиями, можно использовать в советнике по индикатору ZigZag.

Картинка:

Зона безопасности Зона безопасности

Зона безопасности

JS-Stoh+BB+RSI JS-Stoh+BB+RSI

JS-Stoh+BB+RSI

Exp - StatusBar Exp - StatusBar

Информационный индикатор. Максимум информации.

JS-FIBOFAN.V2 JS-FIBOFAN.V2

Фибовеер и фибо уровни со смещением по индикатору ZigZag.