Авторство:

Некоторые функции, использованные мною в моих экспертах, были скопированы с открытого доступа и модифицированы под нужды каждого эксперта. Автор некоторых функций — KimIV, модификация — Expforex.





Обновление от 11 ноября 2009г.

Также в индикаторе систематизирована информация по выбранным валютным парам, торговой сессии, информации по счету.

Идея индикатора простая, Индикатор показывает движение валют на всех ТФ в 4 валютных парах (С Указанием пройденных пунктов)

Основной код:

drawper();

infoToWindow();

Status("EURUSD",0);

Status("GBPUSD",20);

Status("USDCHF",40);

Status("USDJPY",60);

profval("EURUSD",0);

profval("GBPUSD",20);

profval("USDCHF",40);

profval("USDJPY",60);

ramka(1,Red);

ramka(170,Blue);

ramka(340,Indigo);

ramka(510,Yellow);

ramka(680,Aqua);

valutainfo("EURUSD",1);

valutainfo("GBPUSD",171);

valutainfo("USDCHF",342);

valutainfo("USDJPY",513);

Картинка:





Exp-StatusBar

Если есть вопросы и пожелания по изменению такового, пишите на expforex@meta.ua



