Exp - StatusBar - индикатор для MetaTrader 4
- 5792
Авторство:
Некоторые функции, использованные мною в моих экспертах, были скопированы с открытого доступа и модифицированы под нужды каждого эксперта. Автор некоторых функций — KimIV, модификация — Expforex.
Обновление от 11 ноября 2009г.
Также в индикаторе систематизирована информация по выбранным валютным парам, торговой сессии, информации по счету.
Идея индикатора простая, Индикатор показывает движение валют на всех ТФ в 4 валютных парах (С Указанием пройденных пунктов)
Основной код:
drawper();
infoToWindow();
Status("EURUSD",0);
Status("GBPUSD",20);
Status("USDCHF",40);
Status("USDJPY",60);
profval("EURUSD",0);
profval("GBPUSD",20);
profval("USDCHF",40);
profval("USDJPY",60);
ramka(1,Red);
ramka(170,Blue);
ramka(340,Indigo);
ramka(510,Yellow);
ramka(680,Aqua);
valutainfo("EURUSD",1);
valutainfo("GBPUSD",171);
valutainfo("USDCHF",342);
valutainfo("USDJPY",513);
Картинка:
Если есть вопросы и пожелания по изменению такового, пишите на expforex@meta.ua
Фибовеер строится автоматически по индикатору ZigZag.Зона безопасности
Фибовеер и фибо уровни со смещением по индикатору ZigZag.Last_Price
Если графику сопутствует второй со знаком # и смотреть на второй нет времени, то этот индикатор для вас.