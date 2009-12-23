CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Exp - StatusBar - индикатор для MetaTrader 4

Vladislav Andruschenko
Просмотров:
5792
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Авторство:

Некоторые функции, использованные мною в моих экспертах, были скопированы с открытого доступа и модифицированы под нужды каждого эксперта. Автор некоторых функций — KimIV, модификация — Expforex.

Обновление от 11 ноября 2009г.

Также в индикаторе систематизирована информация по выбранным валютным парам, торговой сессии, информации по счету.

Идея индикатора простая, Индикатор показывает движение валют на всех ТФ в 4 валютных парах (С Указанием пройденных пунктов)

Основной код:

drawper();
infoToWindow();
Status("EURUSD",0);
Status("GBPUSD",20);
Status("USDCHF",40);
Status("USDJPY",60);
profval("EURUSD",0);
profval("GBPUSD",20);
profval("USDCHF",40);
profval("USDJPY",60);
ramka(1,Red);
ramka(170,Blue);
ramka(340,Indigo);
ramka(510,Yellow);
ramka(680,Aqua);
valutainfo("EURUSD",1);
valutainfo("GBPUSD",171);
valutainfo("USDCHF",342);
valutainfo("USDJPY",513);

Картинка:


Exp-StatusBar

Если есть вопросы и пожелания по изменению такового, пишите на expforex@meta.ua

Авто-Фибовеер Авто-Фибовеер

Фибовеер строится автоматически по индикатору ZigZag.

Зона безопасности Зона безопасности

Зона безопасности

JS-FIBOFAN.V2 JS-FIBOFAN.V2

Фибовеер и фибо уровни со смещением по индикатору ZigZag.

Last_Price Last_Price

Если графику сопутствует второй со знаком # и смотреть на второй нет времени, то этот индикатор для вас.