Drag Trade v. 0.60 - эксперт для MetaTrader 4
- 3770
Пока как отдельный советник, в перспективе как универсальная библиотека. Тестовая версия.
Цели -- создать библиотеку,
- выполняющую вспомогательные функции по управлению ордерами мышкой
- выводящую информацию по инструменту и текущим позициям
- легко встраиваемую в любой (практически) советник, тем не менее настраиваемую
- оставляющую возможности для работы с ордерами извне -- как с помощью советника, так и терминала.
- свободно распространяемую (правда, без исходников).
- использующую лишь только возможности встроенного языка MQL4, т.е. априори безопасную.
- работающую в тестере и при этом не влияющую на работающий в это
время онлайн экземпляр, несмотря на широкое использование глобальных
переменных.
