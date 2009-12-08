CodeBaseРазделы
Советники

Drag Trade v. 0.60 - эксперт для MetaTrader 4

TheXpert
Просмотров:
3770
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Обновлен:
DragTrader_0_60.zip (29.64 KB)
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров


Пока как отдельный советник, в перспективе как универсальная библиотека. Тестовая версия.


Цели -- создать библиотеку,

- выполняющую вспомогательные функции по управлению ордерами мышкой

- выводящую информацию по инструменту и текущим позициям

- легко встраиваемую в любой (практически) советник, тем не менее настраиваемую

- оставляющую возможности для работы с ордерами извне -- как с помощью советника, так и терминала.

- свободно распространяемую (правда, без исходников).

- использующую лишь только возможности встроенного языка MQL4, т.е. априори безопасную.

- работающую в тестере и при этом не влияющую на работающий в это время онлайн экземпляр, несмотря на широкое использование глобальных переменных.


Обсуждение также тут.

