Индикаторы

ShadowCandles - индикатор для MetaTrader 4

ПавелИванович
4428
(2)
Опубликован:
Обновлен:
Параметры:

Наименование Описание
iPeriod Период теневых свечей. Допустимы значения:
M5 5
M15 15
M30 30
H1 60
H4 240
D1 1440
W1 10080
MN1 43200
iNumCandles Количество отображаемых теневых свечей.
BullCandle Цвет тела восходящей (бычьей) свечи.
BearCandle Цвет тела низходящей (медвежьей) свечи.
BullShadow Цвет рамки, формирующей тень, восходящей (бычьей) свечи.
BearShadow Цвет рамки, формирующей тень, низходящей (медвежьей) свечи.

Добавлена версия 1.1, отображающая текущую теневую свечу в полном виде.

23.10.2009 Добавлена версия от Amba

