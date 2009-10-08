Смотри, как бесплатно скачать роботов
ShadowCandles - индикатор для MetaTrader 4
- 4428
Параметры:
|Наименование
|Описание
|iPeriod
|Период теневых свечей. Допустимы значения:
|iNumCandles
|Количество отображаемых теневых свечей.
|BullCandle
|Цвет тела восходящей (бычьей) свечи.
|BearCandle
|Цвет тела низходящей (медвежьей) свечи.
|BullShadow
|Цвет рамки, формирующей тень, восходящей (бычьей) свечи.
|BearShadow
|Цвет рамки, формирующей тень, низходящей (медвежьей) свечи.
Добавлена версия 1.1, отображающая текущую теневую свечу в полном виде.
23.10.2009 Добавлена версия от Amba
