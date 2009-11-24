CodeBaseРазделы
Индикаторы

I Love You, Masha... - индикатор для MetaTrader 4

Andrey
Пакет индикаторов построенных на мувингах с очень широким спектром регулируемых настроек. По умолчанию - как всегда, старый добрый дядя Вильямс...

Индикаторы синтетические, основой являются индикаторы АО(АМ) и АС(АМ), которые должны присутствовать в папке "индикаторы" для работы всех остальных.

AO_AC_Cross_Alert_Limit(AM) Sintetic.mq4 - рисует стрелки на барах где происходит изменение динамики или движения МАКД и ОсМА.

4TF индикаторы - отображают динамику или движение МАКД и ОсМА на текущем и трех более высоких таймфреймах.

Dinamic(AM).mq4 - отображает динамику МАКД и ОсМА без учета движения.

Жду отзывов. Ругательные тоже приветствуются. Спасибо.

Данный индикатор показывает отклонения скользящих средних по валютной паре, с учетом заданных гармоник колебаний валютных индексов.

Рисует уровни, "притягивающие" цену.

GlobalArray - это удобное дополнение к глобальным переменным МетаТрейдера и замена временным файлам.

Отображение тиковых объемов фьючерсных инструментов, на графике валютной пары рынка спот.