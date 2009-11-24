Ставь лайки и следи за новостями
I Love You, Masha... - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 4426
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Пакет индикаторов построенных на мувингах с очень широким спектром регулируемых настроек. По умолчанию - как всегда, старый добрый дядя Вильямс...
Индикаторы синтетические, основой являются индикаторы АО(АМ) и АС(АМ), которые должны присутствовать в папке "индикаторы" для работы всех остальных.
AO_AC_Cross_Alert_Limit(AM) Sintetic.mq4 - рисует стрелки на барах где происходит изменение динамики или движения МАКД и ОсМА.
4TF индикаторы - отображают динамику или движение МАКД и ОсМА на текущем и трех более высоких таймфреймах.
Dinamic(AM).mq4 - отображает динамику МАКД и ОсМА без учета движения.
Данный индикатор показывает отклонения скользящих средних по валютной паре, с учетом заданных гармоник колебаний валютных индексов.Rabbit
Рисует уровни, "притягивающие" цену.
GlobalArray - это удобное дополнение к глобальным переменным МетаТрейдера и замена временным файлам.Volume_from_futures
Отображение тиковых объемов фьючерсных инструментов, на графике валютной пары рынка спот.