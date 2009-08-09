Join our fan page
Индикатор по стратегии "Вилка Чувашова".
Теперь нет необходимости чертить линии вручную, индикатор автоматически находит и рисует "вилки", а также уведомляет трейдера сигналами. Принцип работы хорошо виден на картинке.
Перед использованием индикатора необходимо хорошо изучить саму стратегию. Система хорошо работает на таймфреймах M30 и выше.
Обновления:
1. Добавлена версия 1.2
2. Добавлено видео про стратегию (надеюсь автор видео не обидится):
