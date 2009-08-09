CodeBaseSections
Watch how to download trading robots for free
Find us on Telegram!
Join our fan page
Interesting script?
So post a link to it -
let others appraise it
You liked the script? Try it in the MetaTrader 5 terminal
to pocket
Indicators

Ind_VilkaFractals_v1.1.mq4 - indicator for MetaTrader 4

Aleksey Sleptsov
Views:
31143
Rating:
(7)
Published:
Updated:
Download as ZIP How to download code from MetaEditor
MQL5 Freelance Need a robot or indicator based on this code? Order it on Freelance Go to Freelance

Индикатор по стратегии "Вилка Чувашова".

Теперь нет необходимости чертить линии вручную, индикатор автоматически находит и рисует "вилки", а также уведомляет трейдера сигналами. Принцип работы хорошо виден на картинке.
Перед использованием индикатора необходимо хорошо изучить саму стратегию. Система хорошо работает на таймфреймах M30 и выше.

Обновления:

1. Добавлена версия 1.2

2. Добавлено видео про стратегию (надеюсь автор видео не обидится):




FiboPivot FiboPivot

Модифицированный индикатор Fibonacci Pivots. Теперь уровни отображаются на истории и подписаны значения.

cluser indicator CC and CCFp updated cluser indicator CC and CCFp updated

The original cluster CC and CCFP indicators by Simeon Semenych and can be found on from https://www.mql5.com/en/articles/1472 and this artical also descripted how to use the cluster indicator. This updated version has features below: 1) the indicator refeshed

Elite eFibo Trader 2.6 Elite eFibo Trader 2.6

This version of eFibo trader includes additional trend detection signals based on simple indicators (RSI and MA).

LeManSignal LeManSignal

The indicator shows trade signals.