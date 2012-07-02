CodeBaseРазделы
Пример работы с функцией IndicatorParameters() - эксперт для MetaTrader 5

Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликован:
Обновлен:
В языке MQL5 есть возможность узнать количество входных параметров индикатора, а также их тип и значения.

Данный советник представляет собой пример использования функции IndicatorParameters().

Демо:



