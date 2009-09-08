Смотри, как бесплатно скачать роботов
Адаптивная средняя - индикатор для MetaTrader 4
В отличие от классической средней, привязывается к началу выбранного периода (например к дневному). Тогда при закрытии первого часа период средней будет 1, при закрыти второго - 2 и т. д. В результате мы всегда располагаем средней ценой за день. Точно также можно привязать индикатор к любому другому периоду - неделе, месяцу.
- MethodMA - метод скользящей средней. Соответствует одному из четырех методов: 0 - Simple (простая средняя), 1 - Exponential (экспоненциальная средняя), 2 - Smoothed (сглаженная средняя), 3 - Linear Weighted (линейно-взвешенная).
- PriceMA - цена, по которой считается средняя. Может принимать одно из семи значений: 0 - Close (по ценам закрытия), 1 - Open (по ценам открытия), 2 - High (по максимумам свечей), 3 - Low (по минимумам свечей), 4 - Median Price (по средней цене (High+Low)/2), 5 - Typical Price (по типичной цене (High+Low+Close)/3), 6 - Weighted Close (по взвешенной цене закрытия (High+Low+Close+Close)/4).
LargeTF - таймфрейм, который берется в качестве базового. Открытие новой свечи этого таймфрейма является точкой отсчета для формирования значений средней с самого начала. Этот параметр может принимать такие значения: 1 - M1, 5 - M5, 15 - M15, 30 - M30, 60 - H1, 240 - H4, 1440 - D1, 10080 - W1 и 43200 - MN1. Еще стоит учитывать, что при выборе текущего таймфрейма, большего или равного таймфрейму LargeTF, индикатор работать не сможет. В этом случае в левом верхнем углу экрана будет выдано соответствующее сообщение.
