Индикаторы

Вилка Фибо - индикатор для MetaTrader 4

Evgeniy Gutorov
Просмотров:
11078
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
Индикатор строит вилку Фибо на основании последних разворотов цены. В качестве построения кривой движения цены используется фильтр Хондрика-Прескотта.

