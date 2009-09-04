Советник работает по вершинам графика CCI.

Советник работает по вершинам графика CCI с тралом стоповых ордеров

Сигнализирует начало покуки(продажи). Пересечение индикаторов WPR и RSI.

Один из лучших инструментов классического теханализа, с некоторыми дополнительными фичами