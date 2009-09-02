Советник аналогичен первому https://www.mql5.com/ru/code/9178 только открывает стоповые ордера так я пытался выбрать откат цены при открытии.

Советник НЕ оптимизировался (комп. не тянет), параметры поставил интуитивно.

Результаты за этот год, полученные в тестере прилагаются. В стате с пометкой "mm" я увеличил "потолок" до единицы....

начальный депозит 3000, период 05.01.2009 до 30.08.2009