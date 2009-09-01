Советник работает по вершинам графика CCI. Для фильтра использовал комбинацию свечей. Ордер открывается за 20 секунд до завершения формирования свечи (Woodies CCI). Стоп лос тралится в безубыток. Если стоп лос равен нулю - то значение выставляется автоматически на семь пунктов выше/ниже максимума последней завершенной свечи.

Имеется функция управления капиталом.

Оптимизировал на участке 06.07.2009 - 12.07.2009

Результаты за этот год, полученные в тестере прилагаются. В стате с пометкой "mm" я увеличил "потолок" до еденицы....

Это мой первый советник, буду благодарен за советы и подсказки...