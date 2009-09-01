Моментальный индикатор активности рынка . Отслеживает бычьи и медвежьи тики и рассчитывают текущую разницу между ними.

Может быть важным показателем при пипсовке и скальпинге - НО ТОЛЬКО НЕ УВЛЕКАЙТЕСЬ СЛИШКОМ! )))

Способен обнаружить повышение активности рынка и дать звуковой сигнал.

Иногда может раньше любых других индикаторов предвосхитить начало сильного движения...

Поэтому, весьма интересен в исследовании рынка вообще... ;-)

Использование:

Индикатор прост в использовании как три копейки.

Работает по текущим тикам, поэтому таймфрейм, разумеется, 1 МИНУТА.

По той же причине - не обрисовывает никакой истории, но сохраняет графические данные с момента начала работы.

Внимание! Переключение таймфрейма сбрасывает наработанную "историю" индикатора.

Имеются две настройки:

extern int Diff_Line = 6 ; extern bool Diff_Alert = True ;

Первая : разница(по модулю) между тиками быков и медведей, для которой рисуется Линия разности тиков.

Вторая : срабатывание сигнала Alert при достижении разницы Diff_Line.

Т.е если Diff_Line указана 6 и разница между тиками быков и медведей достигнет 6 или -6, вы можете получить уведомление если оставите Diff_Alert равным True.

При Diff_Line равном 0 линий не рисуется и Alert не выскакивает.

Остальное очевидно на картинке :



Денис Орлов - Tick