Индикаторы

Тиковый индикатор - индикатор для MetaTrader 4

Денис Орлов
Просмотров:
17969
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Обновлен:
Tick.mq4 (5.76 KB) просмотр
Tick.zip (7.65 KB)
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Моментальный индикатор активности рынка. Отслеживает бычьи и медвежьи тики и рассчитывают текущую разницу между ними.

Может быть важным показателем при пипсовке и скальпинге - НО ТОЛЬКО НЕ УВЛЕКАЙТЕСЬ СЛИШКОМ! )))

Способен обнаружить повышение активности рынка и дать звуковой сигнал.

Иногда может раньше любых других индикаторов предвосхитить начало сильного движения...

Поэтому, весьма интересен в исследовании рынка вообще... ;-)

Использование:

Индикатор прост в использовании как три копейки.

Работает по текущим тикам, поэтому таймфрейм, разумеется, 1 МИНУТА.

По той же причине - не обрисовывает никакой истории, но сохраняет графические данные с момента начала работы.

Внимание! Переключение таймфрейма сбрасывает наработанную "историю" индикатора.

Имеются две настройки:

extern int Diff_Line=6;
extern bool Diff_Alert=True;

Первая : разница(по модулю) между тиками быков и медведей, для которой рисуется Линия разности тиков.

Вторая : срабатывание сигнала Alert при достижении разницы Diff_Line.

Т.е если Diff_Line указана 6 и разница между тиками быков и медведей достигнет 6 или -6, вы можете получить уведомление если оставите Diff_Alert равным True.

При Diff_Line равном 0 линий не рисуется и Alert не выскакивает.

Остальное очевидно на картинке :


Денис Орлов - Tick


