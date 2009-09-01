Ставь лайки и следи за новостями
Тиковый индикатор - индикатор для MetaTrader 4
- 17969
Моментальный индикатор активности рынка. Отслеживает бычьи и медвежьи тики и рассчитывают текущую разницу между ними.
Может быть важным показателем при пипсовке и скальпинге - НО ТОЛЬКО НЕ УВЛЕКАЙТЕСЬ СЛИШКОМ! )))
Способен обнаружить повышение активности рынка и дать звуковой сигнал.
Иногда может раньше любых других индикаторов предвосхитить начало сильного движения...
Поэтому, весьма интересен в исследовании рынка вообще... ;-)
Использование:
Индикатор прост в использовании как три копейки.
Работает по текущим тикам, поэтому таймфрейм, разумеется, 1 МИНУТА.
По той же причине - не обрисовывает никакой истории, но сохраняет графические данные с момента начала работы.
Внимание! Переключение таймфрейма сбрасывает наработанную "историю" индикатора.
Имеются две настройки:
extern int Diff_Line=6; extern bool Diff_Alert=True;
Первая : разница(по модулю) между тиками быков и медведей, для которой рисуется Линия разности тиков.
Вторая : срабатывание сигнала Alert при достижении разницы Diff_Line.
Т.е если Diff_Line указана 6 и разница между тиками быков и медведей достигнет 6 или -6, вы можете получить уведомление если оставите Diff_Alert равным True.
При Diff_Line равном 0 линий не рисуется и Alert не выскакивает.
Остальное очевидно на картинке :
Денис Орлов - Tick
