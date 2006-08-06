CodeBaseРазделы
Индикаторы

iLRegressionBands - индикатор для MetaTrader 4

Dmitry Fedoseev
Показывает на графике цены последние точки (крайние правые) канала линейной регрессии.

iLRegressionBands

