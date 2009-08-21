Ставь лайки и следи за новостями
MA-R-S-EUR-USD-H4-v2.mq4 - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 4098
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Strategy Tester Report
MA-R-S-EUR-USD-H4-v2
Alpari-Micro (Build 225)
|
Символ
EURUSD (Euro vs US Dollar)
|
Период
4 Часа (H4) 2008.01.02 08:00 - 2009.08.20 08:00 (2008.01.01 - 2009.08.21)
|
Модель
Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
|
Параметры
tp=1400; sl=900; Lots=0.08; Lotmax=0.3; DecreaseFactor=3; SARstep=0.02; SARmax=0.2; Tral=true; TrailingStep=900;
|
Баров в истории
|
3539
|
Смоделировано тиков
|
11986818
|
Качество моделирования
90.00%
|
Ошибки рассогласования графиков
|
3
|
Начальный депозит
|
10000.00
|
Чистая прибыль
|
6253.02
|
Общая прибыль
|
14938.26
|
Общий убыток
-8685.24
|
Прибыльность
|
1.72
|
Матожидание выигрыша
|
30.35
|
Абсолютная просадка
|
397.16
|
Максимальная просадка
|
743.14 (5.99%)
|
Относительная просадка
5.99% (743.14)
|
Всего сделок
|
206
|
Короткие позиции (% выигравших)
|
102 (50.98%)
|
Длинные позиции (% выигравших)
104 (63.46%)
|
Прибыльные сделки (% от всех)
|
118 (57.28%)
|
Убыточные сделки (% от всех)
88 (42.72%)
|
Самая большая
|
прибыльная сделка
|
420.00
|
убыточная сделка
-270.90
|
Средняя
|
прибыльная сделка
|
126.60
|
убыточная сделка
-98.70
|
Максимальное количество
|
непрерывных выигрышей (прибыль)
|
6 (520.16)
|
непрерывных проигрышей (убыток)
4 (-704.26)
|
Максимальная
|
непрерывная прибыль (число выигрышей)
|
1103.28 (5)
|
непрерывный убыток (число проигрышей)
-704.26 (4)
|
Средний
|
непрерывный выигрыш
|
2
|
непрерывный проигрыш
2
В этой версии добавлены элементы Мартингейла. Принимаются предложения по доработке и оптимизации этой системы.
