Советники

MA-R-S-EUR-USD-H4-v2.mq4 - эксперт для MetaTrader 4

[Deleted]
Просмотров:
4098
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Strategy Tester Report

MA-R-S-EUR-USD-H4-v2

Alpari-Micro (Build 225)

Символ

EURUSD (Euro vs US Dollar)

Период

4 Часа (H4) 2008.01.02 08:00 - 2009.08.20 08:00 (2008.01.01 - 2009.08.21)

Модель

Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)

Параметры

tp=1400; sl=900; Lots=0.08; Lotmax=0.3; DecreaseFactor=3; SARstep=0.02; SARmax=0.2; Tral=true; TrailingStep=900;

Баров в истории

3539

Смоделировано тиков

11986818

Качество моделирования

90.00%

Ошибки рассогласования графиков

3

Начальный депозит

10000.00

Чистая прибыль

6253.02

Общая прибыль

14938.26

Общий убыток

-8685.24

Прибыльность

1.72

Матожидание выигрыша

30.35

Абсолютная просадка

397.16

Максимальная просадка

743.14 (5.99%)

Относительная просадка

5.99% (743.14)

Всего сделок

206

Короткие позиции (% выигравших)

102 (50.98%)

Длинные позиции (% выигравших)

104 (63.46%)

Прибыльные сделки (% от всех)

118 (57.28%)

Убыточные сделки (% от всех)

88 (42.72%)

Самая большая

прибыльная сделка

420.00

убыточная сделка

-270.90

Средняя

прибыльная сделка

126.60

убыточная сделка

-98.70

Максимальное количество

непрерывных выигрышей (прибыль)

6 (520.16)

непрерывных проигрышей (убыток)

4 (-704.26)

Максимальная

непрерывная прибыль (число выигрышей)

1103.28 (5)

непрерывный убыток (число проигрышей)

-704.26 (4)

Средний

непрерывный выигрыш

2

непрерывный проигрыш

2

В этой версии добавлены элементы Мартингейла. Принимаются предложения по доработке и оптимизации этой системы.

