Советники

советник MA-R-S-EUR-USD-h4-5 - эксперт для MetaTrader 4

[Deleted]
Просмотров:
5029
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
Strategy Tester Report

MA-R-S-EUR-USD-h4-5

Alpari-Micro (Build 225)

Символ

EURUSD (Euro vs US Dollar)

Период

4 Часа (H4) 2008.01.02 08:00 - 2009.08.18 20:00 (2008.01.01 - 2009.08.19)

Модель

Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)

Параметры

tp=1450; sl=650; Lot =0.1; perma1=5; perma2=8; perst=5; slowst=3; perrsi=5; Tral=true; TrailingStep=950;

Баров в истории

3531

Смоделировано тиков

11904069

Качество моделирования

90.00%

Ошибки рассогласования графиков

2

Начальный депозит

10000.00

Чистая прибыль

3685.22

Общая прибыль

10398.52

Общий убыток

-6713.30

Прибыльность

1.55

Матожидание выигрыша

18.52

Абсолютная просадка

200.15

Максимальная просадка

530.88 (4.45%)

Относительная просадка

4.45% (530.88)

Всего сделок

199

Короткие позиции (% выигравших)

97 (45.36%)

Длинные позиции (% выигравших)

102 (50.00%)

Прибыльные сделки (% от всех)

95 (47.74%)

Убыточные сделки (% от всех)

104 (52.26%)

Самая большая

прибыльная сделка

145.00

убыточная сделка

-65.55

Средняя

прибыльная сделка

109.46

убыточная сделка

-64.55

Максимальное количество

непрерывных выигрышей (прибыль)

6 (659.44)

непрерывных проигрышей (убыток)

7 (-455.36)

Максимальная

непрерывная прибыль (число выигрышей)

659.44 (6)

непрерывный убыток (число проигрышей)

-455.36 (7)

Средний

непрерывный выигрыш

2

непрерывный проигрыш

2

Сигнал на открытие позиции - пересечение медленной и быстрой EMA, RSI и STOCH используются вкачестве фильтра. Также в советнике применён

трал по пораболику (SAR).

