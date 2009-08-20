Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
советник MA-R-S-EUR-USD-h4-5 - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5029
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Strategy Tester Report
MA-R-S-EUR-USD-h4-5
Alpari-Micro (Build 225)
|
Символ
EURUSD (Euro vs US Dollar)
|
Период
4 Часа (H4) 2008.01.02 08:00 - 2009.08.18 20:00 (2008.01.01 - 2009.08.19)
|
Модель
Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
|
Параметры
tp=1450; sl=650; Lot =0.1; perma1=5; perma2=8; perst=5; slowst=3; perrsi=5; Tral=true; TrailingStep=950;
|
Баров в истории
|
3531
|
Смоделировано тиков
|
11904069
|
Качество моделирования
90.00%
|
Ошибки рассогласования графиков
|
2
|
Начальный депозит
|
10000.00
|
Чистая прибыль
|
3685.22
|
Общая прибыль
|
10398.52
|
Общий убыток
-6713.30
|
Прибыльность
|
1.55
|
Матожидание выигрыша
|
18.52
|
Абсолютная просадка
|
200.15
|
Максимальная просадка
|
530.88 (4.45%)
|
Относительная просадка
4.45% (530.88)
|
Всего сделок
|
199
|
Короткие позиции (% выигравших)
|
97 (45.36%)
|
Длинные позиции (% выигравших)
102 (50.00%)
|
Прибыльные сделки (% от всех)
|
95 (47.74%)
|
Убыточные сделки (% от всех)
104 (52.26%)
|
Самая большая
|
прибыльная сделка
|
145.00
|
убыточная сделка
-65.55
|
Средняя
|
прибыльная сделка
|
109.46
|
убыточная сделка
-64.55
|
Максимальное количество
|
непрерывных выигрышей (прибыль)
|
6 (659.44)
|
непрерывных проигрышей (убыток)
7 (-455.36)
|
Максимальная
|
непрерывная прибыль (число выигрышей)
|
659.44 (6)
|
непрерывный убыток (число проигрышей)
-455.36 (7)
|
Средний
|
непрерывный выигрыш
|
2
|
непрерывный проигрыш
2
Сигнал на открытие позиции - пересечение медленной и быстрой EMA, RSI и STOCH используются вкачестве фильтра. Также в советнике применён
трал по пораболику (SAR).
Советник основан на двух стохастиках приблизительно с одинаковыми значениями, но с разным периодом.Tengri 1.4
Мартингейл торгующий в две руки.
Добавлены элементы МартингейлаAMKA_SelfTest
Советник сам производит выбор оптимальных параметров стопа и профита, производя тестирование на истории.