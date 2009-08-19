Смотри, как бесплатно скачать роботов
Altarius_2Stoh_v6_6 - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 4963
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Советник основан на двух стохастиках приблизительно с одинаковыми значениями, но с разным периодом.
Control_period определяет более высокий контрольный период (H1,H4.. вводится цифрами)
А после оптимизации:
Strategy Tester Report
Altarius_2Stoh_v6_6
Alpari-Demo (Build 225)
|Символ
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Период
|5 Минут (M5) 2009.06.01 00:00 - 2009.08.18 23:55 (2009.06.01 - 2009.08.19)
|Модель
|Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
|Параметры
|Lots=0.1; MaximumRisk=0.1; DecreaseFactor=1; PeriodRSI=4; StohK1=10; StohD1=5; StohSlow1=4; StohK2=10; StohD2=5; StohSlow2=5; Control_period=60;
|Баров в истории
|17279
|Смоделировано тиков
|3612600
|Качество моделирования
|n/a
|Ошибки рассогласования графиков
|22689
|Начальный депозит
|200.00
|Чистая прибыль
|814.96
|Общая прибыль
|1463.00
|Общий убыток
|-648.04
|Прибыльность
|2.26
|Матожидание выигрыша
|7.84
|Абсолютная просадка
|27.90
|Максимальная просадка
|159.81 (14.20%)
|Относительная просадка
|37.27% (109.00)
|Всего сделок
|104
|Короткие позиции (% выигравших)
|74 (66.22%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|30 (73.33%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|71 (68.27%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|33 (31.73%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|84.29
|убыточная сделка
|-99.55
|Средняя
|прибыльная сделка
|20.61
|убыточная сделка
|-19.64
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|11 (259.50)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|3 (-31.78)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|259.50 (11)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-113.08 (2)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|3
|непрерывный проигрыш
|1
|№
|Время
|Тип
|Ордер
|Объём
|Цена
|S / L
|T / P
|Прибыль
|Баланс
|1
|2009.06.01 03:15
|sell
|1
|0.10
|1.41378
|0.00000
|0.00000
|2
|2009.06.01 07:00
|close
|1
|0.10
|1.41406
|0.00000
|0.00000
|-2.80
|197.20
|3
|2009.06.01 23:15
|sell
|2
|0.10
|1.41634
|0.00000
|0.00000
|4
|2009.06.02 00:25
|close
|2
|0.10
|1.41485
|0.00000
|0.00000
|14.79
|211.99
|5
|2009.06.03 21:25
|sell
|3
|0.10
|1.41423
|0.00000
|0.00000
|6
|2009.06.03 23:55
|close
|3
|0.10
|1.41458
|0.00000
|0.00000
|-3.50
|208.49
|7
|2009.06.04 06:15
|buy
|4
|0.10
|1.41642
|0.00000
|0.00000
|8
|2009.06.04 08:40
|close
|4
|0.10
|1.42074
|0.00000
|0.00000
|43.20
|251.69
|9
|2009.06.04 15:05
|sell
|5
|0.10
|1.41543
|0.00000
|0.00000
|10
|2009.06.04 18:35
|close
|5
|0.10
|1.41669
|0.00000
|0.00000
|-12.60
|239.09
|11
|2009.06.04 20:30
|buy
|6
|0.10
|1.41764
|0.00000
|0.00000
|12
|2009.06.05 01:35
|close
|6
|0.10
|1.41737
|0.00000
|0.00000
|-2.79
|236.30
|13
|2009.06.05 02:35
|sell
|7
|0.10
|1.41950
|0.00000
|0.00000
|14
|2009.06.05 07:00
|close
|7
|0.10
|1.41912
|0.00000
|0.00000
|3.80
|240.10
|15
|2009.06.05 18:55
|sell
|8
|0.10
|1.40167
|0.00000
|0.00000
|16
|2009.06.08 00:55
|close
|8
|0.10
|1.39323
|0.00000
|0.00000
|84.29
|324.39
|17
|2009.06.08 20:25
|buy
|9
|0.10
|1.38869
|0.00000
|0.00000
|18
|2009.06.09 01:05
|close
|9
|0.10
|1.39128
|0.00000
|0.00000
|25.81
|350.20
|19
|2009.06.09 08:40
|sell
|10
|0.10
|1.39222
|0.00000
|0.00000
|20
|2009.06.09 12:00
|close
|10
|0.10
|1.38971
|0.00000
|0.00000
|25.10
|375.30
|21
|2009.06.09 13:20
|sell
|11
|0.10
|1.38924
|0.00000
|0.00000
|22
|2009.06.09 16:25
|close
|11
|0.10
|1.39814
|0.00000
|0.00000
|-89.00
|286.30
|23
|2009.06.09 22:35
|buy
|12
|0.10
|1.40637
|0.00000
|0.00000
|24
|2009.06.09 23:55
|close
|12
|0.10
|1.40681
|0.00000
|0.00000
|4.40
|290.70
|25
|2009.06.10 02:25
|sell
|13
|0.10
|1.40734
|0.00000
|0.00000
|26
|2009.06.10 04:25
|close
|13
|0.10
|1.40618
|0.00000
|0.00000
|11.60
|302.30
|27
|2009.06.10 06:50
|sell
|14
|0.10
|1.40863
|0.00000
|0.00000
|28
|2009.06.10 11:45
|close
|14
|0.10
|1.41007
|0.00000
|0.00000
|-14.40
|287.90
|29
|2009.06.10 18:20
|sell
|15
|0.10
|1.40041
|0.00000
|0.00000
|30
|2009.06.10 19:20
|close
|15
|0.10
|1.39655
|0.00000
|0.00000
|38.60
|326.50
|31
|2009.06.10 20:50
|sell
|16
|0.10
|1.39672
|0.00000
|0.00000
|32
|2009.06.10 23:35
|close
|16
|0.10
|1.39716
|0.00000
|0.00000
|-4.40
|322.10
|33
|2009.06.11 02:25
|buy
|17
|0.10
|1.39761
|0.00000
|0.00000
|34
|2009.06.11 03:20
|close
|17
|0.10
|1.40146
|0.00000
|0.00000
|38.50
|360.60
|35
|2009.06.11 10:40
|sell
|18
|0.10
|1.40189
|0.00000
|0.00000
|36
|2009.06.11 12:05
|close
|18
|0.10
|1.40275
|0.00000
|0.00000
|-8.60
|352.00
|37
|2009.06.12 20:15
|buy
|19
|0.10
|1.40046
|0.00000
|0.00000
|38
|2009.06.15 01:30
|close
|19
|0.10
|1.39956
|0.00000
|0.00000
|-9.09
|342.91
|39
|2009.06.15 23:40
|buy
|20
|0.10
|1.37862
|0.00000
|0.00000
|40
|2009.06.16 03:45
|close
|20
|0.10
|1.37722
|0.00000
|0.00000
|-14.09
|328.82
|41
|2009.06.17 02:20
|sell
|21
|0.10
|1.38310
|0.00000
|0.00000
|42
|2009.06.17 03:40
|close
|21
|0.10
|1.38272
|0.00000
|0.00000
|3.80
|332.62
|43
|2009.06.17 15:00
|sell
|22
|0.10
|1.38862
|0.00000
|0.00000
|44
|2009.06.17 16:40
|close
|22
|0.10
|1.38535
|0.00000
|0.00000
|32.70
|365.32
|45
|2009.06.18 01:05
|buy
|23
|0.10
|1.39340
|0.00000
|0.00000
|46
|2009.06.18 02:25
|close
|23
|0.10
|1.39595
|0.00000
|0.00000
|25.50
|390.82
|47
|2009.06.18 08:10
|sell
|24
|0.10
|1.39523
|0.00000
|0.00000
|48
|2009.06.18 10:35
|close
|24
|0.10
|1.39357
|0.00000
|0.00000
|16.60
|407.42
|49
|2009.06.18 19:55
|buy
|25
|0.10
|1.39373
|0.00000
|0.00000
|50
|2009.06.18 23:00
|close
|25
|0.10
|1.38996
|0.00000
|0.00000
|-37.70
|369.72
|51
|2009.06.19 01:20
|sell
|26
|0.10
|1.39157
|0.00000
|0.00000
|52
|2009.06.19 02:30
|close
|26
|0.10
|1.38936
|0.00000
|0.00000
|22.10
|391.82
|53
|2009.06.19 08:45
|buy
|27
|0.10
|1.39162
|0.00000
|0.00000
|54
|2009.06.19 12:10
|close
|27
|0.10
|1.39236
|0.00000
|0.00000
|7.40
|399.22
|55
|2009.06.19 16:30
|buy
|28
|0.10
|1.39104
|0.00000
|0.00000
|56
|2009.06.19 17:25
|close
|28
|0.10
|1.39302
|0.00000
|0.00000
|19.80
|419.02
|57
|2009.06.22 14:10
|sell
|29
|0.10
|1.38515
|0.00000
|0.00000
|58
|2009.06.22 18:05
|close
|29
|0.10
|1.38460
|0.00000
|0.00000
|5.50
|424.52
|59
|2009.06.23 03:40
|sell
|30
|0.10
|1.38499
|0.00000
|0.00000
|60
|2009.06.23 08:05
|close
|30
|0.10
|1.38382
|0.00000
|0.00000
|11.70
|436.22
|61
|2009.06.24 02:20
|sell
|31
|0.10
|1.40919
|0.00000
|0.00000
|62
|2009.06.24 03:45
|close
|31
|0.10
|1.40705
|0.00000
|0.00000
|21.40
|457.62
|63
|2009.06.24 08:50
|sell
|32
|0.10
|1.41250
|0.00000
|0.00000
|64
|2009.06.24 09:55
|close
|32
|0.10
|1.41050
|0.00000
|0.00000
|20.00
|477.62
|65
|2009.06.24 14:35
|sell
|33
|0.10
|1.40601
|0.00000
|0.00000
|66
|2009.06.24 16:15
|close
|33
|0.10
|1.40265
|0.00000
|0.00000
|33.60
|511.22
|67
|2009.06.24 19:30
|sell
|34
|0.10
|1.39906
|0.00000
|0.00000
|68
|2009.06.24 21:05
|close
|34
|0.10
|1.39113
|0.00000
|0.00000
|79.30
|590.52
|69
|2009.06.25 09:20
|buy
|35
|0.10
|1.39506
|0.00000
|0.00000
|70
|2009.06.25 10:35
|close
|35
|0.10
|1.39692
|0.00000
|0.00000
|18.60
|609.12
|71
|2009.06.25 15:45
|sell
|36
|0.10
|1.39250
|0.00000
|0.00000
|72
|2009.06.25 17:15
|close
|36
|0.10
|1.39049
|0.00000
|0.00000
|20.10
|629.22
|73
|2009.06.25 17:45
|sell
|37
|0.10
|1.39446
|0.00000
|0.00000
|74
|2009.06.25 22:30
|close
|37
|0.10
|1.39907
|0.00000
|0.00000
|-46.10
|583.12
|75
|2009.06.26 11:10
|sell
|38
|0.10
|1.40444
|0.00000
|0.00000
|76
|2009.06.26 15:50
|close
|38
|0.10
|1.40787
|0.00000
|0.00000
|-34.30
|548.82
|77
|2009.06.26 18:20
|sell
|39
|0.10
|1.40752
|0.00000
|0.00000
|78
|2009.06.26 20:20
|close
|39
|0.10
|1.40713
|0.00000
|0.00000
|3.90
|552.72
|79
|2009.06.29 05:40
|sell
|40
|0.10
|1.40271
|0.00000
|0.00000
|80
|2009.06.29 08:20
|close
|40
|0.10
|1.39977
|0.00000
|0.00000
|29.40
|582.12
|81
|2009.06.29 10:40
|buy
|41
|0.10
|1.40042
|0.00000
|0.00000
|82
|2009.06.29 12:40
|close
|41
|0.10
|1.40401
|0.00000
|0.00000
|35.90
|618.02
|83
|2009.06.30 01:00
|sell
|42
|0.10
|1.40843
|0.00000
|0.00000
|84
|2009.06.30 06:00
|close
|42
|0.10
|1.41099
|0.00000
|0.00000
|-25.60
|592.42
|85
|2009.06.30 08:25
|sell
|43
|0.10
|1.41460
|0.00000
|0.00000
|86
|2009.06.30 09:45
|close
|43
|0.10
|1.41070
|0.00000
|0.00000
|39.00
|631.42
|87
|2009.06.30 18:20
|sell
|44
|0.10
|1.40358
|0.00000
|0.00000
|88
|2009.06.30 20:05
|close
|44
|0.10
|1.40259
|0.00000
|0.00000
|9.90
|641.32
|89
|2009.06.30 23:10
|sell
|45
|0.10
|1.40355
|0.00000
|0.00000
|90
|2009.07.01 00:25
|close
|45
|0.10
|1.40346
|0.00000
|0.00000
|0.79
|642.11
|91
|2009.07.01 03:15
|buy
|46
|0.10
|1.40113
|0.00000
|0.00000
|92
|2009.07.01 04:45
|close
|46
|0.10
|1.40243
|0.00000
|0.00000
|13.00
|655.11
|93
|2009.07.01 13:15
|buy
|47
|0.10
|1.40540
|0.00000
|0.00000
|94
|2009.07.01 14:20
|close
|47
|0.10
|1.40842
|0.00000
|0.00000
|30.20
|685.31
|95
|2009.07.01 23:25
|sell
|48
|0.10
|1.41496
|0.00000
|0.00000
|96
|2009.07.02 01:35
|close
|48
|0.10
|1.41356
|0.00000
|0.00000
|13.67
|698.98
|97
|2009.07.02 02:15
|sell
|49
|0.10
|1.41448
|0.00000
|0.00000
|98
|2009.07.02 05:15
|close
|49
|0.10
|1.41134
|0.00000
|0.00000
|31.40
|730.38
|99
|2009.07.06 18:45
|buy
|50
|0.10
|1.39253
|0.00000
|0.00000
|100
|2009.07.06 19:40
|close
|50
|0.10
|1.39576
|0.00000
|0.00000
|32.30
|762.68
|101
|2009.07.08 04:15
|buy
|51
|0.10
|1.38924
|0.00000
|0.00000
|102
|2009.07.08 05:35
|close
|51
|0.10
|1.39066
|0.00000
|0.00000
|14.20
|776.88
|103
|2009.07.08 21:20
|sell
|52
|0.10
|1.38622
|0.00000
|0.00000
|104
|2009.07.09 01:40
|close
|52
|0.10
|1.38659
|0.00000
|0.00000
|-4.03
|772.85
|105
|2009.07.09 14:05
|sell
|53
|0.10
|1.39905
|0.00000
|0.00000
|106
|2009.07.09 15:55
|close
|53
|0.10
|1.39587
|0.00000
|0.00000
|31.80
|804.65
|107
|2009.07.10 06:05
|sell
|54
|0.10
|1.39785
|0.00000
|0.00000
|108
|2009.07.10 09:45
|close
|54
|0.10
|1.39145
|0.00000
|0.00000
|64.00
|868.65
|109
|2009.07.13 17:45
|sell
|55
|0.10
|1.39701
|0.00000
|0.00000
|110
|2009.07.13 20:40
|close
|55
|0.10
|1.39736
|0.00000
|0.00000
|-3.50
|865.15
|111
|2009.07.14 05:45
|sell
|56
|0.10
|1.39777
|0.00000
|0.00000
|112
|2009.07.14 09:15
|close
|56
|0.10
|1.39778
|0.00000
|0.00000
|-0.10
|865.05
|113
|2009.07.14 17:50
|sell
|57
|0.10
|1.39738
|0.00000
|0.00000
|114
|2009.07.14 19:00
|close
|57
|0.10
|1.39559
|0.00000
|0.00000
|17.90
|882.95
|115
|2009.07.15 11:30
|sell
|58
|0.10
|1.40627
|0.00000
|0.00000
|116
|2009.07.15 19:20
|close
|58
|0.10
|1.40991
|0.00000
|0.00000
|-36.40
|846.55
|117
|2009.07.16 02:15
|sell
|59
|0.10
|1.40994
|0.00000
|0.00000
|118
|2009.07.16 08:50
|close
|59
|0.10
|1.40737
|0.00000
|0.00000
|25.70
|872.25
|119
|2009.07.17 05:45
|sell
|60
|0.10
|1.41200
|0.00000
|0.00000
|120
|2009.07.17 09:00
|close
|60
|0.10
|1.40900
|0.00000
|0.00000
|30.00
|902.25
|121
|2009.07.17 21:35
|buy
|61
|0.10
|1.41086
|0.00000
|0.00000
|122
|2009.07.20 00:50
|close
|61
|0.10
|1.41293
|0.00000
|0.00000
|20.61
|922.86
|123
|2009.07.20 01:25
|sell
|62
|0.10
|1.41295
|0.00000
|0.00000
|124
|2009.07.20 05:50
|close
|62
|0.10
|1.41633
|0.00000
|0.00000
|-33.80
|889.06
|125
|2009.07.20 15:15
|sell
|63
|0.10
|1.42340
|0.00000
|0.00000
|126
|2009.07.20 16:25
|close
|63
|0.10
|1.42153
|0.00000
|0.00000
|18.70
|907.76
|127
|2009.07.21 04:30
|sell
|64
|0.10
|1.42073
|0.00000
|0.00000
|128
|2009.07.21 07:30
|close
|64
|0.10
|1.42040
|0.00000
|0.00000
|3.30
|911.06
|129
|2009.07.21 13:05
|buy
|65
|0.10
|1.42096
|0.00000
|0.00000
|130
|2009.07.21 14:20
|close
|65
|0.10
|1.42266
|0.00000
|0.00000
|17.00
|928.06
|131
|2009.07.21 22:20
|sell
|66
|0.10
|1.42180
|0.00000
|0.00000
|132
|2009.07.21 23:55
|close
|66
|0.10
|1.42152
|0.00000
|0.00000
|2.80
|930.86
|133
|2009.07.22 05:50
|sell
|67
|0.10
|1.42000
|0.00000
|0.00000
|134
|2009.07.22 06:45
|close
|67
|0.10
|1.41924
|0.00000
|0.00000
|7.60
|938.46
|135
|2009.07.22 14:30
|buy
|68
|0.10
|1.41894
|0.00000
|0.00000
|136
|2009.07.22 17:25
|close
|68
|0.10
|1.42198
|0.00000
|0.00000
|30.40
|968.86
|137
|2009.07.22 22:40
|sell
|69
|0.10
|1.42216
|0.00000
|0.00000
|138
|2009.07.23 00:00
|close
|69
|0.10
|1.42069
|0.00000
|0.00000
|14.37
|983.23
|139
|2009.07.23 00:50
|sell
|70
|0.10
|1.42087
|0.00000
|0.00000
|140
|2009.07.23 01:20
|close
|70
|0.10
|1.42067
|0.00000
|0.00000
|2.00
|985.23
|141
|2009.07.23 02:20
|sell
|71
|0.10
|1.42082
|0.00000
|0.00000
|142
|2009.07.23 04:25
|close
|71
|0.10
|1.42218
|0.00000
|0.00000
|-13.60
|971.63
|143
|2009.07.23 06:05
|buy
|72
|0.10
|1.42288
|0.00000
|0.00000
|144
|2009.07.23 07:20
|close
|72
|0.10
|1.42443
|0.00000
|0.00000
|15.50
|987.13
|145
|2009.07.23 13:50
|sell
|73
|0.10
|1.42207
|0.00000
|0.00000
|146
|2009.07.23 15:25
|close
|73
|0.10
|1.42020
|0.00000
|0.00000
|18.70
|1005.83
|147
|2009.07.23 16:15
|sell
|74
|0.10
|1.42240
|0.00000
|0.00000
|148
|2009.07.23 19:05
|close
|74
|0.10
|1.42483
|0.00000
|0.00000
|-24.30
|981.53
|149
|2009.07.24 14:25
|buy
|75
|0.10
|1.42210
|0.00000
|0.00000
|150
|2009.07.24 15:55
|close
|75
|0.10
|1.42298
|0.00000
|0.00000
|8.80
|990.33
|151
|2009.07.24 18:15
|sell
|76
|0.10
|1.42148
|0.00000
|0.00000
|152
|2009.07.24 21:15
|close
|76
|0.10
|1.42147
|0.00000
|0.00000
|0.10
|990.43
|153
|2009.07.27 18:55
|sell
|77
|0.10
|1.42216
|0.00000
|0.00000
|154
|2009.07.28 02:55
|close
|77
|0.10
|1.42276
|0.00000
|0.00000
|-6.11
|984.32
|155
|2009.07.29 01:05
|buy
|78
|0.10
|1.41622
|0.00000
|0.00000
|156
|2009.07.29 03:10
|close
|78
|0.10
|1.41833
|0.00000
|0.00000
|21.10
|1005.42
|157
|2009.07.29 09:15
|sell
|79
|0.10
|1.41582
|0.00000
|0.00000
|158
|2009.07.29 11:10
|close
|79
|0.10
|1.41494
|0.00000
|0.00000
|8.80
|1014.22
|159
|2009.07.29 12:20
|sell
|80
|0.10
|1.41570
|0.00000
|0.00000
|160
|2009.07.29 13:20
|close
|80
|0.10
|1.41340
|0.00000
|0.00000
|23.00
|1037.22
|161
|2009.07.29 20:40
|sell
|81
|0.10
|1.40254
|0.00000
|0.00000
|162
|2009.07.29 23:50
|close
|81
|0.10
|1.40348
|0.00000
|0.00000
|-9.40
|1027.82
|163
|2009.08.03 06:45
|sell
|82
|0.10
|1.42527
|0.00000
|0.00000
|164
|2009.08.03 07:40
|close
|82
|0.10
|1.42421
|0.00000
|0.00000
|10.60
|1038.42
|165
|2009.08.03 23:20
|sell
|83
|0.10
|1.44176
|0.00000
|0.00000
|166
|2009.08.04 01:10
|close
|83
|0.10
|1.44121
|0.00000
|0.00000
|5.39
|1043.81
|167
|2009.08.04 03:35
|sell
|84
|0.10
|1.44130
|0.00000
|0.00000
|168
|2009.08.04 04:45
|close
|84
|0.10
|1.44107
|0.00000
|0.00000
|2.30
|1046.11
|169
|2009.08.04 14:35
|sell
|85
|0.10
|1.43959
|0.00000
|0.00000
|170
|2009.08.04 17:25
|close
|85
|0.10
|1.44031
|0.00000
|0.00000
|-7.20
|1038.91
|171
|2009.08.05 06:05
|buy
|86
|0.10
|1.44104
|0.00000
|0.00000
|172
|2009.08.05 10:10
|close
|86
|0.10
|1.43981
|0.00000
|0.00000
|-12.30
|1026.61
|173
|2009.08.05 17:15
|sell
|87
|0.10
|1.43952
|0.00000
|0.00000
|174
|2009.08.05 22:40
|close
|87
|0.10
|1.44162
|0.00000
|0.00000
|-21.00
|1005.61
|175
|2009.08.06 06:10
|sell
|88
|0.10
|1.43996
|0.00000
|0.00000
|176
|2009.08.06 10:55
|close
|88
|0.10
|1.43979
|0.00000
|0.00000
|1.70
|1007.31
|177
|2009.08.06 23:05
|buy
|89
|0.10
|1.43480
|0.00000
|0.00000
|178
|2009.08.07 00:25
|close
|89
|0.10
|1.43577
|0.00000
|0.00000
|9.61
|1016.92
|179
|2009.08.07 04:00
|buy
|90
|0.10
|1.43524
|0.00000
|0.00000
|180
|2009.08.07 06:20
|close
|90
|0.10
|1.43635
|0.00000
|0.00000
|11.10
|1028.02
|181
|2009.08.07 14:25
|sell
|91
|0.10
|1.43672
|0.00000
|0.00000
|182
|2009.08.07 15:20
|close
|91
|0.10
|1.43085
|0.00000
|0.00000
|58.70
|1086.72
|183
|2009.08.07 19:05
|sell
|92
|0.11
|1.41834
|0.00000
|0.00000
|184
|2009.08.07 20:50
|close
|92
|0.11
|1.41680
|0.00000
|0.00000
|16.94
|1103.66
|185
|2009.08.10 00:01
|sell
|93
|0.11
|1.41810
|0.00000
|0.00000
|186
|2009.08.10 05:35
|close
|93
|0.11
|1.41958
|0.00000
|0.00000
|-16.28
|1087.38
|187
|2009.08.10 11:00
|sell
|94
|0.11
|1.41942
|0.00000
|0.00000
|188
|2009.08.10 14:55
|close
|94
|0.11
|1.41753
|0.00000
|0.00000
|20.79
|1108.17
|189
|2009.08.11 18:15
|sell
|95
|0.11
|1.41474
|0.00000
|0.00000
|190
|2009.08.11 22:30
|close
|95
|0.11
|1.41528
|0.00000
|0.00000
|-5.94
|1102.23
|191
|2009.08.12 03:55
|buy
|96
|0.11
|1.41538
|0.00000
|0.00000
|192
|2009.08.12 06:45
|close
|96
|0.11
|1.41471
|0.00000
|0.00000
|-7.37
|1094.86
|193
|2009.08.12 21:25
|sell
|97
|0.10
|1.42128
|0.00000
|0.00000
|194
|2009.08.12 23:00
|close
|97
|0.10
|1.41865
|0.00000
|0.00000
|26.30
|1121.16
|195
|2009.08.12 23:40
|sell
|98
|0.11
|1.42026
|0.00000
|0.00000
|196
|2009.08.13 06:05
|close
|98
|0.11
|1.42206
|0.00000
|0.00000
|-20.16
|1101.00
|197
|2009.08.13 22:40
|sell
|99
|0.11
|1.42884
|0.00000
|0.00000
|198
|2009.08.14 00:25
|close
|99
|0.11
|1.42808
|0.00000
|0.00000
|8.24
|1109.24
|199
|2009.08.14 04:20
|buy
|100
|0.11
|1.42812
|0.00000
|0.00000
|200
|2009.08.14 06:35
|close
|100
|0.11
|1.42689
|0.00000
|0.00000
|-13.53
|1095.71
|201
|2009.08.14 14:55
|buy
|101
|0.11
|1.42785
|0.00000
|0.00000
|202
|2009.08.14 22:10
|close
|101
|0.11
|1.41880
|0.00000
|0.00000
|-99.55
|996.16
|203
|2009.08.17 04:15
|sell
|102
|0.10
|1.41584
|0.00000
|0.00000
|204
|2009.08.17 07:25
|close
|102
|0.10
|1.41469
|0.00000
|0.00000
|11.50
|1007.66
|205
|2009.08.17 18:35
|buy
|103
|0.10
|1.40653
|0.00000
|0.00000
|206
|2009.08.17 19:50
|close
|103
|0.10
|1.40811
|0.00000
|0.00000
|15.80
|1023.46
|207
|2009.08.18 07:20
|sell
|104
|0.10
|1.41064
|0.00000
|0.00000
|208
|2009.08.18 10:35
|close
|104
|0.10
|1.41149
|0.00000
|0.00000
|-8.50
|1014.96
