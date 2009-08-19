CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Altarius_2Stoh_v6_6 - эксперт для MetaTrader 4

cxa
Просмотров:
4963
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Советник основан на двух стохастиках приблизительно с одинаковыми значениями, но с разным периодом.

Control_period определяет более высокий контрольный период (H1,H4.. вводится цифрами)

А после оптимизации:



Strategy Tester Report
Altarius_2Stoh_v6_6
Alpari-Demo (Build 225)

СимволEURUSD (Euro vs US Dollar)
Период5 Минут (M5) 2009.06.01 00:00 - 2009.08.18 23:55 (2009.06.01 - 2009.08.19)
МодельВсе тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
ПараметрыLots=0.1; MaximumRisk=0.1; DecreaseFactor=1; PeriodRSI=4; StohK1=10; StohD1=5; StohSlow1=4; StohK2=10; StohD2=5; StohSlow2=5; Control_period=60;

Баров в истории17279Смоделировано тиков3612600Качество моделированияn/a
Ошибки рассогласования графиков22689




Начальный депозит200.00



Чистая прибыль814.96Общая прибыль1463.00Общий убыток-648.04
Прибыльность2.26Матожидание выигрыша7.84

Абсолютная просадка27.90Максимальная просадка159.81 (14.20%)Относительная просадка37.27% (109.00)

Всего сделок104Короткие позиции (% выигравших)74 (66.22%)Длинные позиции (% выигравших)30 (73.33%)

Прибыльные сделки (% от всех)71 (68.27%)Убыточные сделки (% от всех)33 (31.73%)
Самая большаяприбыльная сделка84.29убыточная сделка-99.55
Средняяприбыльная сделка20.61убыточная сделка-19.64
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)11 (259.50)непрерывных проигрышей (убыток)3 (-31.78)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)259.50 (11)непрерывный убыток (число проигрышей)-113.08 (2)
Среднийнепрерывный выигрыш3непрерывный проигрыш1
ВремяТипОрдерОбъёмЦенаS / LT / PПрибыльБаланс
12009.06.01 03:15sell10.101.413780.000000.00000
22009.06.01 07:00close10.101.414060.000000.00000-2.80197.20
32009.06.01 23:15sell20.101.416340.000000.00000
42009.06.02 00:25close20.101.414850.000000.0000014.79211.99
52009.06.03 21:25sell30.101.414230.000000.00000
62009.06.03 23:55close30.101.414580.000000.00000-3.50208.49
72009.06.04 06:15buy40.101.416420.000000.00000
82009.06.04 08:40close40.101.420740.000000.0000043.20251.69
92009.06.04 15:05sell50.101.415430.000000.00000
102009.06.04 18:35close50.101.416690.000000.00000-12.60239.09
112009.06.04 20:30buy60.101.417640.000000.00000
122009.06.05 01:35close60.101.417370.000000.00000-2.79236.30
132009.06.05 02:35sell70.101.419500.000000.00000
142009.06.05 07:00close70.101.419120.000000.000003.80240.10
152009.06.05 18:55sell80.101.401670.000000.00000
162009.06.08 00:55close80.101.393230.000000.0000084.29324.39
172009.06.08 20:25buy90.101.388690.000000.00000
182009.06.09 01:05close90.101.391280.000000.0000025.81350.20
192009.06.09 08:40sell100.101.392220.000000.00000
202009.06.09 12:00close100.101.389710.000000.0000025.10375.30
212009.06.09 13:20sell110.101.389240.000000.00000
222009.06.09 16:25close110.101.398140.000000.00000-89.00286.30
232009.06.09 22:35buy120.101.406370.000000.00000
242009.06.09 23:55close120.101.406810.000000.000004.40290.70
252009.06.10 02:25sell130.101.407340.000000.00000
262009.06.10 04:25close130.101.406180.000000.0000011.60302.30
272009.06.10 06:50sell140.101.408630.000000.00000
282009.06.10 11:45close140.101.410070.000000.00000-14.40287.90
292009.06.10 18:20sell150.101.400410.000000.00000
302009.06.10 19:20close150.101.396550.000000.0000038.60326.50
312009.06.10 20:50sell160.101.396720.000000.00000
322009.06.10 23:35close160.101.397160.000000.00000-4.40322.10
332009.06.11 02:25buy170.101.397610.000000.00000
342009.06.11 03:20close170.101.401460.000000.0000038.50360.60
352009.06.11 10:40sell180.101.401890.000000.00000
362009.06.11 12:05close180.101.402750.000000.00000-8.60352.00
372009.06.12 20:15buy190.101.400460.000000.00000
382009.06.15 01:30close190.101.399560.000000.00000-9.09342.91
392009.06.15 23:40buy200.101.378620.000000.00000
402009.06.16 03:45close200.101.377220.000000.00000-14.09328.82
412009.06.17 02:20sell210.101.383100.000000.00000
422009.06.17 03:40close210.101.382720.000000.000003.80332.62
432009.06.17 15:00sell220.101.388620.000000.00000
442009.06.17 16:40close220.101.385350.000000.0000032.70365.32
452009.06.18 01:05buy230.101.393400.000000.00000
462009.06.18 02:25close230.101.395950.000000.0000025.50390.82
472009.06.18 08:10sell240.101.395230.000000.00000
482009.06.18 10:35close240.101.393570.000000.0000016.60407.42
492009.06.18 19:55buy250.101.393730.000000.00000
502009.06.18 23:00close250.101.389960.000000.00000-37.70369.72
512009.06.19 01:20sell260.101.391570.000000.00000
522009.06.19 02:30close260.101.389360.000000.0000022.10391.82
532009.06.19 08:45buy270.101.391620.000000.00000
542009.06.19 12:10close270.101.392360.000000.000007.40399.22
552009.06.19 16:30buy280.101.391040.000000.00000
562009.06.19 17:25close280.101.393020.000000.0000019.80419.02
572009.06.22 14:10sell290.101.385150.000000.00000
582009.06.22 18:05close290.101.384600.000000.000005.50424.52
592009.06.23 03:40sell300.101.384990.000000.00000
602009.06.23 08:05close300.101.383820.000000.0000011.70436.22
612009.06.24 02:20sell310.101.409190.000000.00000
622009.06.24 03:45close310.101.407050.000000.0000021.40457.62
632009.06.24 08:50sell320.101.412500.000000.00000
642009.06.24 09:55close320.101.410500.000000.0000020.00477.62
652009.06.24 14:35sell330.101.406010.000000.00000
662009.06.24 16:15close330.101.402650.000000.0000033.60511.22
672009.06.24 19:30sell340.101.399060.000000.00000
682009.06.24 21:05close340.101.391130.000000.0000079.30590.52
692009.06.25 09:20buy350.101.395060.000000.00000
702009.06.25 10:35close350.101.396920.000000.0000018.60609.12
712009.06.25 15:45sell360.101.392500.000000.00000
722009.06.25 17:15close360.101.390490.000000.0000020.10629.22
732009.06.25 17:45sell370.101.394460.000000.00000
742009.06.25 22:30close370.101.399070.000000.00000-46.10583.12
752009.06.26 11:10sell380.101.404440.000000.00000
762009.06.26 15:50close380.101.407870.000000.00000-34.30548.82
772009.06.26 18:20sell390.101.407520.000000.00000
782009.06.26 20:20close390.101.407130.000000.000003.90552.72
792009.06.29 05:40sell400.101.402710.000000.00000
802009.06.29 08:20close400.101.399770.000000.0000029.40582.12
812009.06.29 10:40buy410.101.400420.000000.00000
822009.06.29 12:40close410.101.404010.000000.0000035.90618.02
832009.06.30 01:00sell420.101.408430.000000.00000
842009.06.30 06:00close420.101.410990.000000.00000-25.60592.42
852009.06.30 08:25sell430.101.414600.000000.00000
862009.06.30 09:45close430.101.410700.000000.0000039.00631.42
872009.06.30 18:20sell440.101.403580.000000.00000
882009.06.30 20:05close440.101.402590.000000.000009.90641.32
892009.06.30 23:10sell450.101.403550.000000.00000
902009.07.01 00:25close450.101.403460.000000.000000.79642.11
912009.07.01 03:15buy460.101.401130.000000.00000
922009.07.01 04:45close460.101.402430.000000.0000013.00655.11
932009.07.01 13:15buy470.101.405400.000000.00000
942009.07.01 14:20close470.101.408420.000000.0000030.20685.31
952009.07.01 23:25sell480.101.414960.000000.00000
962009.07.02 01:35close480.101.413560.000000.0000013.67698.98
972009.07.02 02:15sell490.101.414480.000000.00000
982009.07.02 05:15close490.101.411340.000000.0000031.40730.38
992009.07.06 18:45buy500.101.392530.000000.00000
1002009.07.06 19:40close500.101.395760.000000.0000032.30762.68
1012009.07.08 04:15buy510.101.389240.000000.00000
1022009.07.08 05:35close510.101.390660.000000.0000014.20776.88
1032009.07.08 21:20sell520.101.386220.000000.00000
1042009.07.09 01:40close520.101.386590.000000.00000-4.03772.85
1052009.07.09 14:05sell530.101.399050.000000.00000
1062009.07.09 15:55close530.101.395870.000000.0000031.80804.65
1072009.07.10 06:05sell540.101.397850.000000.00000
1082009.07.10 09:45close540.101.391450.000000.0000064.00868.65
1092009.07.13 17:45sell550.101.397010.000000.00000
1102009.07.13 20:40close550.101.397360.000000.00000-3.50865.15
1112009.07.14 05:45sell560.101.397770.000000.00000
1122009.07.14 09:15close560.101.397780.000000.00000-0.10865.05
1132009.07.14 17:50sell570.101.397380.000000.00000
1142009.07.14 19:00close570.101.395590.000000.0000017.90882.95
1152009.07.15 11:30sell580.101.406270.000000.00000
1162009.07.15 19:20close580.101.409910.000000.00000-36.40846.55
1172009.07.16 02:15sell590.101.409940.000000.00000
1182009.07.16 08:50close590.101.407370.000000.0000025.70872.25
1192009.07.17 05:45sell600.101.412000.000000.00000
1202009.07.17 09:00close600.101.409000.000000.0000030.00902.25
1212009.07.17 21:35buy610.101.410860.000000.00000
1222009.07.20 00:50close610.101.412930.000000.0000020.61922.86
1232009.07.20 01:25sell620.101.412950.000000.00000
1242009.07.20 05:50close620.101.416330.000000.00000-33.80889.06
1252009.07.20 15:15sell630.101.423400.000000.00000
1262009.07.20 16:25close630.101.421530.000000.0000018.70907.76
1272009.07.21 04:30sell640.101.420730.000000.00000
1282009.07.21 07:30close640.101.420400.000000.000003.30911.06
1292009.07.21 13:05buy650.101.420960.000000.00000
1302009.07.21 14:20close650.101.422660.000000.0000017.00928.06
1312009.07.21 22:20sell660.101.421800.000000.00000
1322009.07.21 23:55close660.101.421520.000000.000002.80930.86
1332009.07.22 05:50sell670.101.420000.000000.00000
1342009.07.22 06:45close670.101.419240.000000.000007.60938.46
1352009.07.22 14:30buy680.101.418940.000000.00000
1362009.07.22 17:25close680.101.421980.000000.0000030.40968.86
1372009.07.22 22:40sell690.101.422160.000000.00000
1382009.07.23 00:00close690.101.420690.000000.0000014.37983.23
1392009.07.23 00:50sell700.101.420870.000000.00000
1402009.07.23 01:20close700.101.420670.000000.000002.00985.23
1412009.07.23 02:20sell710.101.420820.000000.00000
1422009.07.23 04:25close710.101.422180.000000.00000-13.60971.63
1432009.07.23 06:05buy720.101.422880.000000.00000
1442009.07.23 07:20close720.101.424430.000000.0000015.50987.13
1452009.07.23 13:50sell730.101.422070.000000.00000
1462009.07.23 15:25close730.101.420200.000000.0000018.701005.83
1472009.07.23 16:15sell740.101.422400.000000.00000
1482009.07.23 19:05close740.101.424830.000000.00000-24.30981.53
1492009.07.24 14:25buy750.101.422100.000000.00000
1502009.07.24 15:55close750.101.422980.000000.000008.80990.33
1512009.07.24 18:15sell760.101.421480.000000.00000
1522009.07.24 21:15close760.101.421470.000000.000000.10990.43
1532009.07.27 18:55sell770.101.422160.000000.00000
1542009.07.28 02:55close770.101.422760.000000.00000-6.11984.32
1552009.07.29 01:05buy780.101.416220.000000.00000
1562009.07.29 03:10close780.101.418330.000000.0000021.101005.42
1572009.07.29 09:15sell790.101.415820.000000.00000
1582009.07.29 11:10close790.101.414940.000000.000008.801014.22
1592009.07.29 12:20sell800.101.415700.000000.00000
1602009.07.29 13:20close800.101.413400.000000.0000023.001037.22
1612009.07.29 20:40sell810.101.402540.000000.00000
1622009.07.29 23:50close810.101.403480.000000.00000-9.401027.82
1632009.08.03 06:45sell820.101.425270.000000.00000
1642009.08.03 07:40close820.101.424210.000000.0000010.601038.42
1652009.08.03 23:20sell830.101.441760.000000.00000
1662009.08.04 01:10close830.101.441210.000000.000005.391043.81
1672009.08.04 03:35sell840.101.441300.000000.00000
1682009.08.04 04:45close840.101.441070.000000.000002.301046.11
1692009.08.04 14:35sell850.101.439590.000000.00000
1702009.08.04 17:25close850.101.440310.000000.00000-7.201038.91
1712009.08.05 06:05buy860.101.441040.000000.00000
1722009.08.05 10:10close860.101.439810.000000.00000-12.301026.61
1732009.08.05 17:15sell870.101.439520.000000.00000
1742009.08.05 22:40close870.101.441620.000000.00000-21.001005.61
1752009.08.06 06:10sell880.101.439960.000000.00000
1762009.08.06 10:55close880.101.439790.000000.000001.701007.31
1772009.08.06 23:05buy890.101.434800.000000.00000
1782009.08.07 00:25close890.101.435770.000000.000009.611016.92
1792009.08.07 04:00buy900.101.435240.000000.00000
1802009.08.07 06:20close900.101.436350.000000.0000011.101028.02
1812009.08.07 14:25sell910.101.436720.000000.00000
1822009.08.07 15:20close910.101.430850.000000.0000058.701086.72
1832009.08.07 19:05sell920.111.418340.000000.00000
1842009.08.07 20:50close920.111.416800.000000.0000016.941103.66
1852009.08.10 00:01sell930.111.418100.000000.00000
1862009.08.10 05:35close930.111.419580.000000.00000-16.281087.38
1872009.08.10 11:00sell940.111.419420.000000.00000
1882009.08.10 14:55close940.111.417530.000000.0000020.791108.17
1892009.08.11 18:15sell950.111.414740.000000.00000
1902009.08.11 22:30close950.111.415280.000000.00000-5.941102.23
1912009.08.12 03:55buy960.111.415380.000000.00000
1922009.08.12 06:45close960.111.414710.000000.00000-7.371094.86
1932009.08.12 21:25sell970.101.421280.000000.00000
1942009.08.12 23:00close970.101.418650.000000.0000026.301121.16
1952009.08.12 23:40sell980.111.420260.000000.00000
1962009.08.13 06:05close980.111.422060.000000.00000-20.161101.00
1972009.08.13 22:40sell990.111.428840.000000.00000
1982009.08.14 00:25close990.111.428080.000000.000008.241109.24
1992009.08.14 04:20buy1000.111.428120.000000.00000
2002009.08.14 06:35close1000.111.426890.000000.00000-13.531095.71
2012009.08.14 14:55buy1010.111.427850.000000.00000
2022009.08.14 22:10close1010.111.418800.000000.00000-99.55996.16
2032009.08.17 04:15sell1020.101.415840.000000.00000
2042009.08.17 07:25close1020.101.414690.000000.0000011.501007.66
2052009.08.17 18:35buy1030.101.406530.000000.00000
2062009.08.17 19:50close1030.101.408110.000000.0000015.801023.46
2072009.08.18 07:20sell1040.101.410640.000000.00000
2082009.08.18 10:35close1040.101.411490.000000.00000-8.501014.96


Tengri 1.4 Tengri 1.4

Мартингейл торгующий в две руки.

Динамический экстраполятор на основе преобразований Фурье Динамический экстраполятор на основе преобразований Фурье

Индикатор показывает вероятное развитие событий с условием сохранения колебательных процессов.

советник MA-R-S-EUR-USD-h4-5 советник MA-R-S-EUR-USD-h4-5

советник на EMA,RSI,STOCH (для дц с 5ю знаками). Пара EUR-USD период 4h.

MA-R-S-EUR-USD-H4-v2.mq4 MA-R-S-EUR-USD-H4-v2.mq4

Добавлены элементы Мартингейла