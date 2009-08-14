Ставь лайки и следи за новостями
RCFMA - индикатор для MetaTrader 4
Правило трех скользящих средних (RCFMA) - комбинированный индикатор, использующий для подачи сигнала три скользящих средних различной длины. В одном индикаторе, соединяются, таким образом сигналы быстрых и медленных скользящих средних.
Покупать следует, когда когда наклон быстрого скользящего среднего положительный (красная линия DFMA выше нуля), а промежуточное скользящее среднее расположено выше медленного скользящего среднего (гистограмма WASOM выше нуля).
Продавать - когда наклон быстрого скользящего среднего отрицательный (красная линия DFMA ниже нуля), а промежуточное скользящее среднее расположено ниже медленного скользящего среднего (гистограмма WASOM ниже нуля).
