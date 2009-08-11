Смотри, как бесплатно скачать роботов
CCI_Reversy 1.1 - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 6676
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Идея зарождения и обсуждение советника ведётся здесь:
https://www.mql5.com/ru/forum/119383
CCI_Reversy 1.1
Alpari-Classic (Build 225)
|Символ
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Период
|1 Час (H1) 2009.05.01 00:00 - 2009.08.10 23:00 (2009.05.01 - 2009.08.11)
|Модель
|Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
|Параметры
|CCIPeriod=14; FindCCI=100; FilterCCI=50; Lots=0.1; Risk=0.03;
|Баров в истории
|2714
|Смоделировано тиков
|4330447
|Качество моделирования
|52.47%
|Ошибки рассогласования графиков
|18
|Начальный депозит
|100000.00
|Чистая прибыль
|14883.71
|Общая прибыль
|34272.35
|Общий убыток
|-19388.64
|Прибыльность
|1.77
|Матожидание выигрыша
|136.55
|Абсолютная просадка
|980.80
|Максимальная просадка
|6410.98 (5.52%)
|Относительная просадка
|5.52% (6410.98)
|Всего сделок
|109
|Короткие позиции (% выигравших)
|57 (17.54%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|52 (32.69%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|27 (24.77%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|82 (75.23%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|3911.57
|убыточная сделка
|-1643.79
|Средняя
|прибыльная сделка
|1269.35
|убыточная сделка
|-236.45
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|6 (7816.06)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|16 (-2698.57)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|7816.06 (6)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-3115.07 (11)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|2
|непрерывный проигрыш
|4
