CCI_Reversy 1.1

Отображение в окне графика уровня stoplevel (что полезно при открытии непосредственно перед новостями), размер доступного максимального лота (изменить можно коэффициент в зависимости от вашего ММ), и спред по текущей паре.

Главным принципом советника "Влияние предыдущего дня" является простая и старая как мир идея торговли в сторону пробития предыдущего дня. В качестве точной точки входа используется свечной анализ на более мелком таймфрейме.