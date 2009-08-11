CodeBaseРазделы
Советники

CCI_Reversy 1.1 - эксперт для MetaTrader 4

Evgeniy Trofimov
6676
(9)
Идея зарождения и обсуждение советника ведётся здесь:

https://www.mql5.com/ru/forum/119383

CCI_Reversy 1.1
Alpari-Classic (Build 225)


Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 1 Час (H1) 2009.05.01 00:00 - 2009.08.10 23:00 (2009.05.01 - 2009.08.11)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры CCIPeriod=14; FindCCI=100; FilterCCI=50; Lots=0.1; Risk=0.03;
Баров в истории 2714 Смоделировано тиков 4330447 Качество моделирования 52.47%
Ошибки рассогласования графиков 18
Начальный депозит 100000.00
Чистая прибыль 14883.71 Общая прибыль 34272.35 Общий убыток -19388.64
Прибыльность 1.77 Матожидание выигрыша 136.55
Абсолютная просадка 980.80 Максимальная просадка 6410.98 (5.52%) Относительная просадка 5.52% (6410.98)
Всего сделок 109 Короткие позиции (% выигравших) 57 (17.54%) Длинные позиции (% выигравших) 52 (32.69%)
Прибыльные сделки (% от всех) 27 (24.77%) Убыточные сделки (% от всех) 82 (75.23%)
Самая большая прибыльная сделка 3911.57 убыточная сделка -1643.79
Средняя прибыльная сделка 1269.35 убыточная сделка -236.45
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 6 (7816.06) непрерывных проигрышей (убыток) 16 (-2698.57)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 7816.06 (6) непрерывный убыток (число проигрышей) -3115.07 (11)
Средний непрерывный выигрыш 2 непрерывный проигрыш 4

