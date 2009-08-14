Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Торговая стратегия по RSI и Bollinger Bands - эксперт для MetaTrader 4
Опубликован:
Обновлен:
Опубликовал:
1. RSI Пробивает верхнюю линию конверта болленджера.
2. Цена при этом должна находится ниже уровня фрактала.
3. Сигнал на покупку поступает при пробое уровня фрактала.
4. Позиция трейлится по значениям параболика.
5. Отмера сделки – в случае если ордер еще не сработал и RSI зашел за уровень ниже 30 ордер на покупку удаляется.
Картинка:
Советы:
- Set файл с рабочими параметрами можно загрузить здесь.
- Обсуждение советника проводится в социальной сети трейдеров.
- Более подробное описание стратегии и результаты тестирования читайте в 51 выпуске журнала.
