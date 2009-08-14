Опубликовал:



liveexpert



1. RSI Пробивает верхнюю линию конверта болленджера.

2. Цена при этом должна находится ниже уровня фрактала.

3. Сигнал на покупку поступает при пробое уровня фрактала.

4. Позиция трейлится по значениям параболика.

5. Отмера сделки – в случае если ордер еще не сработал и RSI зашел за уровень ниже 30 ордер на покупку удаляется.



Картинка:



Загрузить подробный отчет







Советы: