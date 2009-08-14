CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Торговая стратегия по RSI и Bollinger Bands - эксперт для MetaTrader 4

Юрий
Просмотров:
15248
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Опубликовал:

liveexpert

1. RSI Пробивает верхнюю линию конверта болленджера.
2. Цена при этом должна находится ниже уровня фрактала.
3. Сигнал на покупку поступает при пробое уровня фрактала.
4. Позиция трейлится по значениям параболика.
5. Отмера сделки – в случае если ордер еще не сработал и RSI зашел за уровень ниже 30 ордер на покупку удаляется.

Картинка:

Загрузить подробный отчет


Советы:

    RCFMA RCFMA

    Правило трех скользящих средних

    CCI_Reversy 1.1 CCI_Reversy 1.1

    Обратная задача CCI: получение цены по значению CCI.

    Торговая стратегия по High Low Торговая стратегия по High Low

    Торговая стратегия по High Low

    Индикатор осцилятор тренда Индикатор осцилятор тренда

    Отображает процентное состояние тренда