Советники

Торговая стратегия по High Low - эксперт для MetaTrader 4

Юрий
Просмотров:
4944
Рейтинг:
(1)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу


http://www.forexsystems.ru/showthread.php?p=22252

Загрузить подробный отчет


Советы:

Хорошая стратегия по RSI и Bollinger Bands.

Правило трех скользящих средних

Отображает процентное состояние тренда

Транспонирование , Умножение двух Матриц, Определитель, Обращение Матрицы, Вычиление Минора и Алгебраического Дополнения.