Индикаторы

#stoplevelinfo - индикатор для MetaTrader 4

madsc
Просмотров:
3556
Опубликован:
Обновлен:
  • #stoplevelinfo

Отображает в окне графика текущий уровень stoplevel (который часто расширяется перед новостями), размер максимально доступного лота по паре (можно изменить коэффициент в зависимости от ММ), и размер спреда по текущей паре.

