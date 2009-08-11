stoplevelinfo

Главным принципом советника "Влияние предыдущего дня" является простая и старая как мир идея торговли в сторону пробития предыдущего дня. В качестве точной точки входа используется свечной анализ на более мелком таймфрейме.

Индикатор добавляет на график линии для SL и цены открытия. При изменении положения линий показывает рекомендуемый лот для открытия позиции, в зависимости от размера SL.