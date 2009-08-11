Смотри, как бесплатно скачать роботов
#stoplevelinfo - индикатор для MetaTrader 4
Просмотров:
- 3556
Опубликован:
Обновлен:
#stoplevelinfo
Отображает в окне графика текущий уровень stoplevel (который часто расширяется перед новостями), размер максимально доступного лота по паре (можно изменить коэффициент в зависимости от ММ), и размер спреда по текущей паре.
