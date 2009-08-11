Ставь лайки и следи за новостями
Previous Day Effect - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 3751
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
В качестве "наглядного пособия" используется переделанный индикатор dayHL (теперь это PrevDayHL) и CloseOnTheLimit_Reverse
BUY, если (И):
- Предыдущий день пробит вверх
- Свеча H1 закрылась ниже минимума предыдущей
SELL, если (И):
- Предыдущий день пробит вниз
- Свеча H1 закрылась выше максимума предыдущей
Подробное описание стратегии в 51-ом номере журнала Fortrader.ru
Тестирование с настройками по умолчанию на GBPUSD за период 01.01.2008 - 01.08.2009
