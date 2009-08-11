CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Previous Day Effect - эксперт для MetaTrader 4

Ihor Herasko
Просмотров:
3751
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

В качестве "наглядного пособия" используется переделанный индикатор dayHL (теперь это PrevDayHL) и CloseOnTheLimit_Reverse

BUY, если (И):

  • Предыдущий день пробит вверх 
  • Свеча H1 закрылась ниже минимума предыдущей

SELL, если (И):

  • Предыдущий день пробит вниз
  • Свеча H1 закрылась выше максимума предыдущей

Подробное описание стратегии в 51-ом номере журнала Fortrader.ru


Тестирование с настройками по умолчанию на GBPUSD за период 01.01.2008 - 01.08.2009



SLAndLots SLAndLots

Индикатор добавляет на график линии для SL и цены открытия. При изменении положения линий показывает рекомендуемый лот для открытия позиции, в зависимости от размера SL.

KRI Метод Каири (Kairi) KRI Метод Каири (Kairi)

По способу применения ближе к Momentum

#stoplevelinfo #stoplevelinfo

Отображение в окне графика уровня stoplevel (что полезно при открытии непосредственно перед новостями), размер доступного максимального лота (изменить можно коэффициент в зависимости от вашего ММ), и спред по текущей паре.

CCI_Reversy 1.1 CCI_Reversy 1.1

Обратная задача CCI: получение цены по значению CCI.