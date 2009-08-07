Смотри, как бесплатно скачать роботов
Сигмоид - индикатор для MetaTrader 4
По просьбе пользователя Angela и из обсуждения ветки Подскажите, пожалуйста, как построить сигмоид был построен индикатор который отображает сигмоид на цену..
Начальная и конечная точка задают ширину сигмоида, а коэфициент ошибки задает кривизну сигмоида..
Перемещая точки построения и после прихода нового тика индикатор обновляет построение сигмоида..
