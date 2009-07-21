MACD и OsMA в одном окне с возможностью настойки широкого спектра параметров.

В третьей версии исправлены ошибки с отображением в окне данных и добавлена возможность настройки таймфрейма, что позволяет отслеживать тенденцию в разных временных периодах без их переключения.