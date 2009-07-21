Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
AO-AC(AM) - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 16681
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Индикатор обновлен - исправлена ошибка с отображением в окне данных, добавлена возможность выбора таймфрейма.
AO-AC(AM)
Скрипты для исследования мультитаймфреймовых или мультивалютных стратегий
Очень часто приходится открывать разные таймфреймы одного инструмента и сопоставлять возможные точки входа с них. Данный скрипт намного облегчит Вашу задачу поиска входа или исследвания.Откат в тренде
Стратегия основана на построении каналов по фракталам. Индикатор MACD используется для более точного входа.
MACD-OsMA(AM)
Цветное решение базовых индикаторов.FILTER_ADX_(AM)
Строчечное отображение индикатора ADX. Плюс в том, что может занимать очень мало рабочего пространства, отображая все классические сигналы.