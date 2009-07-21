CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Скрипты

Скрипты для исследования мультитаймфреймовых или мультивалютных стратегий - скрипт для MetaTrader 4

---
Просмотров:
4221
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Пример работы со скриптами:


Откат в тренде Откат в тренде

Стратегия основана на построении каналов по фракталам. Индикатор MACD используется для более точного входа.

Stochastic_Cross_Levels(AM) Stochastic_Cross_Levels(AM)

Индикатор на основе Стохастика. Отмечены точки излома основной линии - К, точки пересечения линий К и D, а также точки пересечения линией К уровней 80,50,20.

AO-AC(AM) AO-AC(AM)

Поклонникам и противника Билла Вильямса посвящается... Чудесный осцилятор и осцилятор ускорения в одном окне с возможностью изменения авторских настроек предложенных Вильямсом.

MACD-OsMA(AM) MACD-OsMA(AM)

Цветное решение базовых индикаторов.