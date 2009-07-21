Смотри, как бесплатно скачать роботов
Скрипты для исследования мультитаймфреймовых или мультивалютных стратегий - скрипт для MetaTrader 4
Пример работы со скриптами:
Откат в тренде
Стратегия основана на построении каналов по фракталам. Индикатор MACD используется для более точного входа.Stochastic_Cross_Levels(AM)
Индикатор на основе Стохастика. Отмечены точки излома основной линии - К, точки пересечения линий К и D, а также точки пересечения линией К уровней 80,50,20.
AO-AC(AM)
Поклонникам и противника Билла Вильямса посвящается... Чудесный осцилятор и осцилятор ускорения в одном окне с возможностью изменения авторских настроек предложенных Вильямсом.MACD-OsMA(AM)
Цветное решение базовых индикаторов.