Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Откат в тренде - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 4777
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Суть стратегии описана в http://fxtrade.ru/mqlabs/17.07.2009-otkat-v-trende.
Параметры эксперта:
Lots = 0.1; // Объем открываемой позиции
FastMACD = 12; // Период быстрой МА MACD
SlowMACD = 26; // Период медленной МА MACD
SignalMACD = 9; // Период сигнальной МА MACD
OpenOrderSound = "ok.wav"; // Звук, издаваемый экспертом при успешном открытии позиции
MagicNumber = 17589 ; // Магик позиций советника
Koeff = 0.85; // Часть ширины канала, от которой считается цель позиции
Также предлагается советник по данной стратегии для приложения AutoGraf.
Для запуска стратегии в AutoGraf необходимо скопировать файл AG_AT.ex4 в папку MT4\experts\libraries (перезаписать имеющийся). Затем перезапустить приложение AutoGraf и в параметре AT_1 указать значение коэффициента ширины канала. Если значение не указывать, то коэффициент будет принят равным 0.85.
После запуска приложения AutoGraf необходимо активизировать функцию автоматической торговли, переведя значок "АТ" в верхнее положение.
Индикатор на основе Стохастика. Отмечены точки излома основной линии - К, точки пересечения линий К и D, а также точки пересечения линией К уровней 80,50,20.Candle_MA
Простой индикатор для анализа средних значений различных параметров свечей.
Очень часто приходится открывать разные таймфреймы одного инструмента и сопоставлять возможные точки входа с них. Данный скрипт намного облегчит Вашу задачу поиска входа или исследвания.AO-AC(AM)
Поклонникам и противника Билла Вильямса посвящается... Чудесный осцилятор и осцилятор ускорения в одном окне с возможностью изменения авторских настроек предложенных Вильямсом.