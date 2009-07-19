CodeBaseРазделы
Откат в тренде - эксперт для MetaTrader 4

Ihor Herasko
Суть стратегии описана в http://fxtrade.ru/mqlabs/17.07.2009-otkat-v-trende.

Параметры эксперта:
Lots = 0.1; // Объем открываемой позиции
FastMACD = 12; // Период быстрой МА MACD
SlowMACD = 26; // Период медленной МА MACD
SignalMACD = 9; // Период сигнальной МА MACD
OpenOrderSound = "ok.wav"; // Звук, издаваемый экспертом при успешном открытии позиции
MagicNumber = 17589 ; // Магик позиций советника
Koeff = 0.85; // Часть ширины канала, от которой считается цель позиции

Также предлагается советник по данной стратегии для приложения AutoGraf.

Для запуска стратегии в AutoGraf необходимо скопировать файл AG_AT.ex4 в папку MT4\experts\libraries (перезаписать имеющийся). Затем перезапустить приложение AutoGraf и в параметре AT_1 указать значение коэффициента ширины канала. Если значение не указывать, то коэффициент будет принят равным 0.85. 

После запуска приложения AutoGraf необходимо активизировать функцию автоматической торговли, переведя значок "АТ" в верхнее положение.


