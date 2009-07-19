Индикатор на основе Стохастика. Отмечены точки излома основной линии - К, точки пересечения линий К и D, а также точки пересечения линией К уровней 80,50,20.

Очень часто приходится открывать разные таймфреймы одного инструмента и сопоставлять возможные точки входа с них. Данный скрипт намного облегчит Вашу задачу поиска входа или исследвания.

Поклонникам и противника Билла Вильямса посвящается... Чудесный осцилятор и осцилятор ускорения в одном окне с возможностью изменения авторских настроек предложенных Вильямсом.