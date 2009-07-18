Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Stochastic_Cross_Levels(AM) - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5103
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Stochastic_Cross_Levels(AM)
Candle_MA
Простой индикатор для анализа средних значений различных параметров свечей.Exp - ClosePack v3 - Набор скриптов для закрытия ордеров и позиций
Идея: Много скриптов я встречал из этой серии, один не работает, второй закрывает только один ордер и пишет ошибку. По себе знаю как важна такая функция под рукой, я решил сделать универсальный скрипт.
Откат в тренде
Стратегия основана на построении каналов по фракталам. Индикатор MACD используется для более точного входа.Скрипты для исследования мультитаймфреймовых или мультивалютных стратегий
Очень часто приходится открывать разные таймфреймы одного инструмента и сопоставлять возможные точки входа с них. Данный скрипт намного облегчит Вашу задачу поиска входа или исследвания.