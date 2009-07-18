CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Stochastic_Cross_Levels(AM) - индикатор для MetaTrader 4

Andrey
Просмотров:
5103
Рейтинг:
(1)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Stochastic_Cross_Levels(AM)

Candle_MA Candle_MA

Простой индикатор для анализа средних значений различных параметров свечей.

Exp - ClosePack v3 - Набор скриптов для закрытия ордеров и позиций Exp - ClosePack v3 - Набор скриптов для закрытия ордеров и позиций

Идея: Много скриптов я встречал из этой серии, один не работает, второй закрывает только один ордер и пишет ошибку. По себе знаю как важна такая функция под рукой, я решил сделать универсальный скрипт.

Откат в тренде Откат в тренде

Стратегия основана на построении каналов по фракталам. Индикатор MACD используется для более точного входа.

Скрипты для исследования мультитаймфреймовых или мультивалютных стратегий Скрипты для исследования мультитаймфреймовых или мультивалютных стратегий

Очень часто приходится открывать разные таймфреймы одного инструмента и сопоставлять возможные точки входа с них. Данный скрипт намного облегчит Вашу задачу поиска входа или исследвания.