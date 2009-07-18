CodeBaseРазделы
Индикаторы

Candle_MA - индикатор для MetaTrader 4

gkakhiani
Просмотров:
5714
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Простой индикатор для анализа средних значений различных параметров свечей. На мои взгляд удалось собрать практически все возможные комбинации и возможно от этого индикатор кажется перегруженным. Индикатор особенно привлекателен при комплексном анализе нескольких параметров.

Просьба не оценивать строго. Все конструктивные замечания будут с благодарностью приняты.

Candle_MA (Candle Moving Average)

