MACD Histogram WIS - индикатор для MetaTrader 4
12587
Линия и гистограмма MACD для импульсной торговой системыИдея:
- Если гистограмма идет вниз (текущее значение меньше предыдущего), и линия тоже, при этом гистограмма красная - длинные сделки запрещены;
- Растущая гистограмма (текущее значение выше предыдущего) в сочетании с растущей линией дают зеленую гистограмму, при которой запрещены короткие сделки.
- Гистограмма снижается, но линия растет (или обратная ситуация) - гистограмма имеет серый цвет, ограничений нет.
Инерция определяется входными параметрами линии:
- 0 - MA(период МА);
- 1 - линия MACD;
- 2 - Signal сигнальная линия.
Другие входные параметры:
- FastMA - период быстрой скользящей средней (Fast Moving Average);
- SlowMA - период медленной скользящей средней (Slow Moving Average);
- SignalMA - период сигнальной линии;
- MAPeriod - период скользящей средней, если Line = 0;
- MAMethod - метод усреднений (MODE_EMA по умолчанию);
- MAAppliedPrice - Цена для расчета (PRICE_CLOSE по умолчанию);
- Line - описана ниже;
- DigitsInc - формат точности (разрядность) + DigitsInc
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/9033
