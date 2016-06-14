CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

MACD Histogram WIS - индикатор для MetaTrader 4

Vladimir Gospodinov | Russian English
Просмотров:
12587
Рейтинг:
(26)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Линия и гистограмма MACD для импульсной торговой системы

Идея:
  • Если гистограмма идет вниз (текущее значение меньше предыдущего), и линия тоже, при этом гистограмма красная - длинные сделки запрещены;
  • Растущая гистограмма (текущее значение выше предыдущего) в сочетании с растущей линией дают зеленую гистограмму, при которой запрещены короткие сделки.
  • Гистограмма снижается, но линия растет (или обратная ситуация) - гистограмма имеет серый цвет, ограничений нет.

Инерция определяется входными параметрами линии:

  • 0 - MA(период МА);
  • 1 - линия MACD;
  • 2 - Signal сигнальная линия.

Другие входные параметры:

  • FastMA - период быстрой скользящей средней (Fast Moving Average);
  • SlowMA - период медленной скользящей средней (Slow Moving Average);
  • SignalMA - период сигнальной линии;
  • MAPeriod - период скользящей средней, если Line = 0;
  • MAMethod - метод усреднений (MODE_EMA по умолчанию);
  • MAAppliedPrice - Цена для расчета (PRICE_CLOSE по умолчанию);
  • Line - описана ниже;
  • DigitsInc - формат точности (разрядность) + DigitsInc

MACD Histogram WIS

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/9033

Скрипты для продажи и покупки со стоп-лоссами и тейк-профитами Скрипты для продажи и покупки со стоп-лоссами и тейк-профитами

Два скрипта для автоматического одновременного открытия множественных позиций со стоп-лоссом и тейк-профитом.

simple stop entry price indicator simple stop entry price indicator

Показывает линию входной цены. Основан на концепции "inside bar".

Простой визуализатор тренда Простой визуализатор тренда

Просто демонстрирует, трендовый рынок или нетрендовый.

Candles_01 Candles_01

Анализ японских свечей