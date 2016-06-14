Гистограмма показывает высоту свечи с тенями и высоту тела свечи (белый цвет внутри). Высота тела сглаживается МА. В правом углу время до закрытия свечи и отношение количества свечей вверх/вниз за период Т (зеленый текст - больше зеленых баров, красный - больше красных).











