CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Candles_01 - индикатор для MetaTrader 4

[Deleted] | Russian English
Просмотров:
13084
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Гистограмма показывает высоту свечи с тенями и высоту тела свечи (белый цвет внутри). Высота тела сглаживается МА. В правом углу время до закрытия свечи и отношение количества свечей вверх/вниз за период Т (зеленый текст - больше зеленых баров, красный - больше красных).





Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/9035

Простой визуализатор тренда Простой визуализатор тренда

Просто демонстрирует, трендовый рынок или нетрендовый.

MACD Histogram WIS MACD Histogram WIS

Линия и гистограмма MACD для импульсной торговой системы

Edited RVI indicator Edited RVI indicator

Слегка отредактированный индикатор RVI. Если столкнетесь с перерисовкой, пожалуйста, перекомпилируйте его. Текущие версии SRVI@1 и SRVI@2.

Order Management for EA development - Beta 1 Order Management for EA development - Beta 1

Скрипт, управляющий отсылкой ордеров из советника