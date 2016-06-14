Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
simple stop entry price indicator - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 8534
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/9026
S!mple EA
Простой мультивалютный советник на основе SMA и LWMA.EA на основе Stochastic
Используется Стохастик на М5, М15 и М30
Скрипты для продажи и покупки со стоп-лоссами и тейк-профитами
Два скрипта для автоматического одновременного открытия множественных позиций со стоп-лоссом и тейк-профитом.MACD Histogram WIS
Линия и гистограмма MACD для импульсной торговой системы