Два скрипта для автоматического одновременного открытия множественных позиций со стоп-лоссом и тейк-профитом.

Линия и гистограмма MACD для импульсной торговой системы

Анализ японских свечей

Слегка отредактированный индикатор RVI. Если столкнетесь с перерисовкой, пожалуйста, перекомпилируйте его. Текущие версии SRVI@1 и SRVI@2.