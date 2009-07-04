CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Morning_Fibonacci_v_1_1 - индикатор для MetaTrader 4

Vitaly Muzichenko
Просмотров:
9082
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

после пробоя флэта видны уровни фибо, окончанием флета считают начало европейской сессии. Как наиболее возможная цель уровень 161, считается достижим с 80% уверенностью. Индикатор показывает уровни 161,200, 261.и ценовые значения.

ind_SupportEX ind_SupportEX

ind_SupportEX

Музыкальный скрипт. Музыкальный скрипт.

Мелодия из к/ф "Бригада"

Ravi Ravi

Индикатор в классическом исполнении

Уровни поддержки и сопротивления Уровни поддержки и сопротивления

Уровни строятся на основе наблюдения того, что цена закрывает разрывы - безоткатные движения.