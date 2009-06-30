CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Трехмерный ADX - индикатор для MetaTrader 4

[Deleted]
Просмотров:
5460
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

По просьбе трудящихся, данный индикатор является версией своего собрата-стохастика. Индикатор текущего тренда на основе классического ADX в трехмерной диаграмме в основном окне графика торгового инструмента. Построчно отображаются некоторые характеристики ADX с пошагово увеличивающимся периодом.

В результате получается трехмерная картинка веера ADX

В данной версии индикатора возможны режимы отображения


- направления тренда по уровням +DI и -DI;

- абсолютного значения кривой MAIN;

- скорости роста или снижения +DI отнисительно -DI.


Координата Х на диаграмме - время в формате графика торгового инструмента

Координата Y на диаграмме - сверху вниз последовательное отображение ADX с различными параметрами

Координата Z отражена различными цветами в зависимости от ситуациии положения кривых ADX в данной временнОй точке

Код индикатора структурирован и откомментирован.

Этот индикатор написан в целях исследования периодичности рыночных циклов. Возможно даже кому-то удасться по нему и поторговать. На мой взгляд, стохастик в трехмерном исполнении гораздо более информативен. Хотя, возможно, в тандеме с 3D-стохастиком этот индикатор кое-что тоже сможет. В обоих случаях собираюсь продолжить исследования 3D индикаторов в плоскости анализа получающегося "растрового среза" картины рынка посредством нейросетей.





Morning_Fibonacci Morning_Fibonacci

Индикатор пробой утреннего флэта. Отображает уровни "утреннего флэта" и уровни Фибоначчи

0-0-TANGO 0-0-TANGO

Принцип основан на индикаторе RSI при использовании дивергенции и конвергенции.

Gold Spread of Williams Gold Spread of Williams

Индикатор показывает перекупленность/перепроданность золота по отношению к индексу доллара

Музыкальный скрипт Музыкальный скрипт

Гамма До Мажор