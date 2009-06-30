Ставь лайки и следи за новостями
Трехмерный ADX - индикатор для MetaTrader 4
По просьбе трудящихся, данный индикатор является версией своего собрата-стохастика. Индикатор текущего тренда на основе классического ADX в трехмерной диаграмме в основном окне графика торгового инструмента. Построчно отображаются некоторые характеристики ADX с пошагово увеличивающимся периодом.
В результате получается трехмерная картинка веера ADX
В данной версии индикатора возможны режимы отображения
- направления тренда по уровням +DI и -DI;
- абсолютного значения кривой MAIN;
- скорости роста или снижения +DI отнисительно -DI.
Координата Х на диаграмме - время в формате графика торгового инструмента
Координата Y на диаграмме - сверху вниз последовательное отображение ADX с различными параметрами
Координата Z отражена различными цветами в зависимости от ситуациии положения кривых ADX в данной временнОй точке
Код индикатора структурирован и откомментирован.
Этот индикатор написан в целях исследования периодичности рыночных
циклов. Возможно даже кому-то удасться по нему и поторговать. На мой взгляд, стохастик в трехмерном исполнении гораздо более информативен. Хотя, возможно, в тандеме с 3D-стохастиком этот индикатор кое-что тоже сможет. В обоих случаях собираюсь продолжить исследования 3D индикаторов в плоскости анализа получающегося "растрового среза" картины рынка посредством нейросетей.
