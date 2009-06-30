Gold Spread of Williams или Золотой спред Вильямса.

ОПИСАНИЕ. В своей книге «Секреты торговли на фьючерсном рыке, действуйте вместе с инсайдерами» Ларри Вильямс дает описание своего индикатора «Спрэда Вильямса», призванного отслеживать взаимосвязь индекса доллара и золота. Вот что он пишет по этому поводу:

«Представляется, что все выглядит так: золото может расти быстрее доллара США только до тех пор, пока оно не начнет падать. Эту взаимосвязь трудно увидеть, рассматривая графики, но вовсе не трудно обнаружить, когда вы посмотрите на взаимосвязь спрэда между этими рынками. Для обнаружения взаимосвязи, на которую мне нравиться смотреть, нужно взять недельный спрэд между этими двумя рынками, затем построить трехнедельное скользящее среднее и 21-недельное скользящее среднее этого спрэда. Чтобы увидеть маятниковые колебания рассматриваемого спреда, я вычитаю далее трехнедельное скользящее среднее из 21-недельного скользящего среднего. Деление полученного результата на 100 дает нам равномерный распределенный коэффицент; таким образом при подходящем масштабе можно увидеть любой момент времени. Проделывая эти вычисления, я заметил, что когда данный коэффициент переходит через край, т.е. когда отношение трехнедельного к 21-недельному спреду превышает 30%, то на рынке золота вскоре обнаруживается спад. Иными словами, золото может оказаться перекупленным по отношению к доллару США, и в этот момент времени крупные суммы денег профессионалов выходят на рынок, чтобы воспользоваться указанными дисбалансом путем продажи золота».

Из сказанного выше, можно получить формулу расчета этого инидкатора:

(SMA 21(IndexDollar-Gold) – SMA 3 (IndexDollar-Gold))/100

где:

SMA 21 - 21-периодичное простое скользящее среднее

SMA 3 - трехнедельное простое скользящее среднее

IndexDollar - индекс доллара

Gold - золото

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. 1.Выберете недельный график золота. 2. Присоедените индикатор к графику. 3. Присвойте входному параметру "symbol_name" название графика индекса доллара (по умолчанию название для индекса доллара равно значению "DX_CONT", но каждый брокер использует свое имя инструмента). Если текущее значение индикатора превышает 0.3 (30%) то ждите скорого снижения стоимости золота (металл перекуплен). Если значение индикатора ниже -0.3 (-30%) то ждите скорого повышения цены (металл перепродан).