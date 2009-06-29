CodeBaseРазделы
Morning_Fibonacci - индикатор для MetaTrader 4

Vitaly Muzichenko
Просмотров:
8380
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
после пробоя флэта видны уровни фибо, окончанием флета считают начало европейской сессии. Как наиболее возможная цель уровень 161, считается достижим с 80% уверенностью. Индикатор показывает уровни 161, 261,423 .

Принцип основан на индикаторе RSI при использовании дивергенции и конвергенции.

Мультивалютный советник для торговли по новостям.

Индикатор текущего тренда на основе классического ADX в трехмерной диаграмме в основном окне графика торгового инструмента.

Индикатор показывает перекупленность/перепроданность золота по отношению к индексу доллара