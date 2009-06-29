Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Morning_Fibonacci - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 8380
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
0-0-TANGO
Принцип основан на индикаторе RSI при использовании дивергенции и конвергенции.Multi-News
Мультивалютный советник для торговли по новостям.
Трехмерный ADX
Индикатор текущего тренда на основе классического ADX в трехмерной диаграмме в основном окне графика торгового инструмента.Gold Spread of Williams
Индикатор показывает перекупленность/перепроданность золота по отношению к индексу доллара