Индикатор отображает поведение классического стохастика в трехмерной диаграмме в основном окне графика торгового инструмента. Построчно отбражаются стохастики с пошагово увеличивающимися периодами %K, %D и проч. по желанию пользователя. В результате получается трехмерная картинка стохастического веера. В данной версии индикатора возможны режимы отображения:

- направления движения стохастической кривой;

- ее абсолютного значения;

- ее скорости роста или снижения.

Координата "Х" на диаграмме - время в формате графика торгового инструмента;

Координата "Y" на диаграмме - сверху вниз последовательное отображение стохастиков с различными параметрами;

Координата "Z" отражена различными цветами в зависимости от ситуации и положения стохастика в данной временнОй точке

Код индикатора структурирован и откомментирован. В нем не сложно самостоятельно заменить вызов классической стохастической функции любым другим индикатором или их комбинацией.



К достоинствам графического веерного представления простейших осцилляторов можно отнести высокую наглядность поведения рынка, поиск основных частот колебаний финансового инструмента, анализ дивергенций в широких диапазонах и т.п.



К недостаткам реализации такого типа индикаторов относится сам способ вывода картинок - объектами типа Rectangle, что серьезно может нагружать процессор во время работы, даже не смотря на то, что я по максимуму оптимизировал код в рамках возможностей mql. Хотя, конечно, заметная нагрузка начинает проявляться при количестве баров анализируемой истории > 500-1000.



Этот индикатор написан в целях исследования периодичности рыночных циклов и построения эксперта на его основе, который позволял бы динамически подстраиваться под основные рыночные настроения.









