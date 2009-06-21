Ставь лайки и следи за новостями
Индикатор отображает поведение классического стохастика в трехмерной диаграмме в основном окне графика торгового инструмента. Построчно отбражаются стохастики с пошагово увеличивающимися периодами %K, %D и проч. по желанию пользователя. В результате получается трехмерная картинка стохастического веера. В данной версии индикатора возможны режимы отображения:
- направления движения стохастической кривой;
- ее абсолютного значения;
- ее скорости роста или снижения.
Координата "Х" на диаграмме - время в формате графика торгового инструмента;
Координата "Y" на диаграмме - сверху вниз последовательное отображение стохастиков с различными параметрами;
Координата "Z" отражена различными цветами в зависимости от ситуации и положения стохастика в данной временнОй точке
Код индикатора структурирован и откомментирован. В нем не сложно самостоятельно заменить вызов классической стохастической функции любым другим индикатором или их комбинацией.
К достоинствам графического веерного представления простейших осцилляторов можно отнести высокую наглядность поведения рынка, поиск основных частот колебаний финансового инструмента, анализ дивергенций в широких диапазонах и т.п.
К недостаткам реализации такого типа индикаторов относится сам способ вывода картинок - объектами типа Rectangle, что серьезно может нагружать процессор во время работы, даже не смотря на то, что я по максимуму оптимизировал код в рамках возможностей mql. Хотя, конечно, заметная нагрузка начинает проявляться при количестве баров анализируемой истории > 500-1000.
Этот индикатор написан в целях исследования периодичности рыночных циклов и построения эксперта на его основе, который позволял бы динамически подстраиваться под основные рыночные настроения.
