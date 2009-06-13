Ставь лайки и следи за новостями
Думаю многие из Вас в большей или меньшей мере сталкивались с индикатором Slope_Direction_Line, как на меня даже очень не плохой индикатор но главным недостатком является его свойство перерисовывать свои предыдущие значения. Эту проблему мной было решено достаточно просто: написанием(если это можно так назвать) индикатора типа MACD только с использованием вместо МА показаний Slope_Direction_Line.
Если честно результаты меня удивили, так как индикатор ведет себя довольно необычно (в плане не так как другие), при чем показывает достаточно не плохие сигналы как при изменении направления так и при пересечении 0-й линии.
Советы:
- Трейдинг на 10% состоит из ценовых движений на рынке, а на 90% из того, как мы на это реагируем.
...так что используйте этот индикатор по собственному розсудоку,так как все зависит только от самого трейдера и способа его торговли.
Инструкция:
для работы индикатора w35260 индикатор Slope_Direction_Line обязательно должен находиться в в папке ....\MetaTrader4\experts\indicators\, в принципе как и сам w35260 )).
